Ukryte znaki złodziei. Jak rozpoznać sygnały planowanego włamania?

Często posługują się sekretnymi wiadomościami – specjalnymi kodami identyfikującymi konkretne mieszkania i domy. Te tajne znaki pozwalają im ocenić zawartość lokalu i odstąpić od włamania, jeśli nie uznają tej akcji za wartą ryzyka. Czy można całkowicie zabezpieczyć się przed włamaniem? Niestety, nie jest to zawsze możliwe. Jednak pewne sygnały mogą pomóc w rozpoznaniu zagrożenia. Na przykład przestępcy pozostawiają różne oznaczenia przed domami czy mieszkaniami, które są sygnałem dla innych włamywaczy.

Przed próbą włamania przestępcy często przeprowadzają tzw. rekonesans. Polega on na wcześniejszym rozpoznaniu miejsca przestępstwa, kiedy to mogą podszywać się pod elektryków, hydraulików lub listonoszy, by choć na chwilę rzucić okiem na wnętrze domów.