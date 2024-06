Używasz zmywarki tylko do mycia naczyń? Nie wiesz, co tracisz

Zmywarka ma znacznie więcej zastosowań niż mogłoby się wydawać. Czyszczenie różnych przedmiotów użytku domowego bywa czasochłonne i trudne. Jeśli więc masz dość ręcznego mycia wszystkiego poza naczyniami, to ta informacja na pewno cię ucieszy – zmywarka jest bardziej uniwersalna niż ci się wydaje.

Właściciele zwierząt domowych często mają problem z utrzymaniem misek swoich pupili w czystości. Zamiast trudzić się ich myciem ręcznym, wystarczy opłukać je pod bieżącą wodą i włożyć do zmywarki. Tak samo łatwo umyjecie także kubeczki łazienkowe , które często są pokryte osadami i zaciekami – właściwy program w zmywarce sprawi, że będą one sterylnie czyste.

W zmywarce można także myć... czapki z daszkiem. Spróbujcie, a efekt będzie zdumiewający! Pralka nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, podobnie jak ręczne pranie. Zmywarka nie tylko dokładnie je wyczyści i zdezynfekuje, ale też nie uszkodzi materiału. Plastikowe klocki dziecięce również mogą być bezpiecznie myte w zmywarce – wystarczy włożyć je do woreczka na bieliznę. Pędzle do makijażu, które gromadzą bakterie, także można myć w zmywarce – to świetny sposób na zaoszczędzenie czasu i energii.