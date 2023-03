Warto mieć tę aplikację. Pomoże obniżyć rachunki za prąd

Mało co obciąża obecnie domowe budżety Polaków równie mocno jak rachunki za energię elektryczną. Coraz więcej osób szuka sposobów na oszczędności, nie bez powodu pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne są w naszym kraju coraz popularniejsze. To rozwiązania zapewniające w dłuższej perspektywie duże oszczędności, ale wiąże się z nimi pewien problem, którego niektórzy nie są w stanie przeskoczyć. Chodzi o wysokie koszty zakupu i montażu tych urządzeń. Energetyczny Kompas to rozwiązanie, z którego skorzystać może każdy zainteresowany, bez względu na grubość portfela.