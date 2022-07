Wentylator biurkowy do 500 zł. Ciekawe modele

Wentylatory biurkowe zgodnie ze swoją nazwą będą idealne do tego, żeby je postawić na jakimś meblu. Nie każdy ma taki układ pokoju, w którym przyda się bardzo wysoki wentylator stojący. W związku z tym warto rzucić okiem na kilka ciekawych modeli tych mniejszych gadżetów na upalne dni. W tym konkretnym wypadku będą to sprzęty do 500 zł.

Wentylator biurkowy Sencor SFE 4040SL

Sencor SFE 4040SL o mocy 50 W pod względem wizualnym niewątpliwie wyróżnia się swoim chromowanym wykonaniem. Estetycznie jest to interesująca propozycja, lecz warto wspomnieć także o paru konkretach. Średnica łopatek wynosi 40 cm, a dostępne są trzy poziomy prędkości, dzięki czemu można z łatwością dopasować moc urządzenia pod aktualne potrzeby.

Źródło zdjęć: © Sencor Wentylator Sencor SFE 4040SL

Nie zabrakło również przydatnej regulacji kąta nachylenia. Jeżeli natomiast chodzi o automatyczną rotację w poziomie, możliwa jest praca w zakresie 90 stopni. Ponadto urządzenie zostało wyposażone w zabezpieczenie przed przegrzaniem. Dodatkowa stabilność podstawki jest zapewniona przez gumowe wstawki. Wysokość urządzenia to 44,5 cm. Cena wentylatora biurkowego Sencor SFE 4040SL znajduje się w okolicach 250 zł.

Wentylator biurkowy Stadler Form Peter Little

Stadler Form Peter Little o mocy 9 W jest interesującą propozycją na biurkowy wentylator kolumnowy. Takie sprzęty cechują się charakterystycznym wyglądem, który często wpada w oko wielu osobom. Ponadto tego typu wentylator nie zajmuje dużo miejsca. Jego wymiary to 10,9 x 36,1 x 10,9 cm, a waga wynosi 1,2 kg. Poziom hałasu dobija do okolic 54 dB.

Źródło zdjęć: © Stadler Wentylator Stadler Form Peter Little

Co ciekawe, są tu cztery poziomy prędkości, ale zamiast decydować się na jeden z nich, można na przykład skorzystać ze specjalnego trybu o nazwie "Natural Breeze". Jego zadaniem jest symulowanie warunków zbliżonych do pobytu na zewnątrz, czyli naturalnego wiatru. W gruncie rzeczy jest to przełączanie pomiędzy różnymi prędkościami, trochę jakby na chwilę zawiał mocniejszy wiatr, a potem było spokojniej. Cena wentylatora biurkowego Stadler Form Peter Little znajduje się w okolicach 350 zł.

Wentylator biurkowy Unold 86840

Unold 86840 o mocy 16 W jest kolejną propozycją sprzętu na upalne dni. Ten wentylator biurkowy ma średnicę śmigła o wartości 17 cm. Głowica jest przechylana w zakresie 100 stopni, jest też automatyczna oscylacja o zakresie obrotu 80 stopni. Tego typu dodatki pomagają w równomiernym wprawianiu powietrza w ruch w całym pomieszczeniu.

Źródło zdjęć: © Unold Wentylator Unold 86840

Jeżeli natomiast chodzi o możliwość regulacji prędkości nawiewu, to dostępnych jest aż osiem poziomów. Sprawia to, że zawsze można dobrać taką moc, jaka akurat najlepiej wkomponowuje się w nasze potrzeby. Obsługę Unold 86840 niewątpliwie ułatwia dołączony pilot. Przydatny może się okazać również timer, dzięki któremu da się ustawić czas do automatycznego wyłączenia. Wysokość sprzętu to 30,5 cm. Cena wentylatora biurkowego Unold 86840 znajduje się w okolicach 400 zł.