Wentylatory kolumnowe do 300 zł. Dobre na upały

Wentylatory kolumnowe zdaniem wielu zaliczają się do grona tych bardziej estetycznych urządzeń. Z reguły prezentują się dobrze, a dodatkowo zajmują mało miejsca. W związku z tym można je stawiać w najróżniejszych lokacjach w pokoju, często takich, które nie są odpowiednie dla wentylatorów śmigłowych, potrzebujących trochę większej przestrzeni. Warto dodać, że wentylatory kolumnowe są dość ciche podczas pracy, co niewątpliwie jest kolejną zaletą.

Czy wentylator kolumnowy chłodzi?

Wentylatory kolumnowe i wentylatory śmigłowe nie chłodzą powietrza. To nie jest klimatyzacja, to tylko sposób na wprawienie powietrza w ruch. Zwiększony przepływ powietrza blisko naszej skóry powoduje, że pot może szybciej odparować z jej powierzchni i przyczynić się do schłodzenia organizmu.

Jaki wentylator kolumnowy do 300 zł wybrać?

Zerknijmy na parę wentylatorów kolumnowych i rzućmy okiem na ich podstawowe cechy. Dla wielu osób może się to okazać inspiracją do udanych zakupów, nawet jeśli nie zdecydują się na te konkretne modele. Większość wentylatorów sprawdza się w walce z upałami, trzeba tylko wybrać taki model, który będzie nam pasował.

Wentylator kolumnowy Honeywell HYF1101E4 o mocy 36 W da się znaleźć za mniej niż 300 zł. Jest to sprzęt z antypoślizgową podstawką i uchwytem do przenoszenia. Ogólną zaletą wentylatorów kolumnowych jest fakt, że z reguły można je z łatwością przenosić z miejsca na miejsce, co dla wielu osób ma spore znaczenie. Nie zabrakło tu trzystopniowej regulacji prędkości nawiewu, co przekłada się na łatwiejszą personalizację.

Jest oscylacja w zakresie obrotu 55 stopni, co poprawia możliwości związane z wprawianiem powietrza w ruch w konkretnym pomieszczeniu. Poziom hałasu w trakcie pracy Honeywell HYF1101E4 powinien znajdować się w okolicach 56 dB. Wymiary urządzenia to 80 cm wysokości i 24 cm szerokości. Jego wydajność to 282 m3/h.

Kolejna ciekawa propozycja to Zelmer ZTW1500 o mocy 45 W, czyli sprzęt możliwy do znalezienia w okolicach ceny 230 zł. Zgodnie z trendem panującym wśród wentylatorów kolumnowych, urządzenie to ma całkiem przyjemny, minimalistyczny design. Ponadto to sprzęt o 78 cm wysokości oraz 20 cm szerokości. Jest możliwość skorzystania z oscylacji, dzięki czemu łatwiej zapewnić ruch powietrza w całym pokoju.

Regulacja prędkości wentylatora daje trzy stopnie siły nawiewu, co przekłada się na możliwość wybrania takiej mocy, która da nam największy komfort w danym momencie. Warto dodać, że nanoszenie wszelkich zmian ułatwia możliwość skorzystania ze zdalnej obsługi. W zestawie jest pilot pozwalający włączać i wyłączać Zelmer ZTW1500, a także regulować prędkość pracy urządzenia. Nie zabrakło też specjalnego uchwytu do łatwiejszego przenoszenia.

Na koniec warto podać jeszcze jeden przykład interesującego wentylatora kolumnowego. Cecotec EnergySilence 790 Skyline o mocy 50 W to najtańszy wariant z modeli, które podaliśmy w tekście. Sprzęt da się znaleźć w okolicach cenowych poniżej 200 zł. Są trzy poziomy siły pracy (niska, średnia i wysoka). Programowalny timer do 120 minut umożliwia zaplanowanie czasu, po którym dojdzie do wyłączenia wentylatora. Wysokość Cecotec EnergySilence 790 Skyline to 79 cm, a szerokość to 17 cm. Jest możliwość skorzystania z oscylacji.