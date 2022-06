Wentylatory do 200 zł. Są w Biedronce i popularnych marketach

Nie każdy może sobie pozwolić na klimatyzację, która chłodzi i osusza powietrze. Świetną alternatywą może być dobry wiatrak . Oczywiście zasada jego działania jest zupełnie inna, ale może przyczynić się do tego, że poczujemy się bardziej rześko. Wentylator śmigłowy nie chłodzi powietrza, lecz wprawia je w ruch. Wzmożony przepływ powietrza przy naszej skórze sprawia, że pot szybciej paruje z jej powierzchni i tym samym przyczynia się do schłodzenia organizmu.

Każdy, kto jest zainteresowany nowym wentylatorem do domu, może brać pod uwagę urządzenia marki Hoffen , których cena często zamyka się w dość rozsądnych przedziałach. Dodatkowo można je znaleźć w popularnych sieciach sklepów. Dobrym przykładem będzie mały wentylator biurkowy Hoffen, dostępny w czterech różnych kolorach. Jest zasilany akumulatorem, co przekłada się na wygodę użytkowania i większą mobilność. Ładowanie przebiega za pośrednictwem portu USB, a kabel jest dołączony w zestawie. Nie zabrakło czterech prędkości nawiewu, między którymi można z łatwością przełączać. Maksymalny czas pracy na jednym ładowaniu powinien wynosić około 1,5 h. Czas ładowania to trochę ponad 3 h. Ciekawa opcja na mały, prosty wiatrak, którego cena znajduje się w okolicach 50 zł.

Rozglądając się za wentylatorem stojącym do 200 zł, można brać pod uwagę na przykład Silvercrest z pilotem. Sprzęt ma się teraz pojawić w popularnych sieciach sklepów o 20 procent taniej, a więc w cenie około 200 zł. Jest to wentylator stojący o mocy 60 W. Ma ustawiany kąt nachylenia, 4 tryby nawiewu, 6 poziomów prędkości, a wysokość jest regulowana od 114 do 135 cm. Prawdopodobnie wiele osób zainteresuje łatwy w obsłudze wyświetlacz LED, a do tego również pilot przeznaczony do zdalnego sterowania.