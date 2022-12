Wideorejestrator samochodowy to częsty pomysł na prezent. Nie każdy wie jednak, jaki model wybrać spośród mnóstwa dostępnych na rynku. Kamery do auta różnią się bowiem znacznie - zarówno możliwościami, jak i ceną. Podpowiadamy, na jakie cechy trzeba zwrócić uwagę podczas zakupu.

Wideorejestrator samochodowy, często zwany też po prostu rejestratorem lub "kamerą samochodową" to popularny gadżet zwłaszcza w dobie rosnącej liczby aut na drogach. Stłuczki i wypadki niestety się zdarzają, a nagranie tego, co co działo się przed lub za samochodem może pomóc policji szybko ustalić sprawcę danej sytuacji. Wideorejestrator przyda się także, by nagrać ewentualne akty wandalizmu na parkingu.

Wideorejestrator do auta - jak działa?

Co do zasady wideorejestrator to wyjątkowo proste urządzenie. Zakładając podstawowe podłączenie przewodem do gniazda zapalniczki, kamerka włącza się automatycznie wraz zapłonem i nagrywa wszystko, co dzieje się przed (lub za) samochodem. Wbudowany akumulator (ciekawostka - nie wszystkie wideorejestartory taki posiadają) pozwala natomiast nagrywać krótkie sceny bez podłączonego zasilania, np. w trybie parkingowym, kiedy rejestrator "wyczuwa" uderzenie w samochód i włącza się na chwilę.

Wszystkie filmy w wideorejestratorach zapisywane są na karcie pamięci. System automatycznie i na bieżąco przycina filmy na ustaloną długość (zazwyczaj od minuty do 10), dzięki czemu nagranie jest ciągłe, ale pojedynczy plik stosunkowo mały. Ułatwia to udostępnienie go policji lub ubezpieczycielowi. Najstarsze nagrania na karcie pamięci są automatycznie usuwane, by zrobić miejsce na nowe filmy.

Wideorejestrator samochodowy: na co zwrócić uwagę?

Wybierając kamerę samochodową w danym przedziale cenowym warto zwrócić uwagę przede wszystkim na rozdzielczość nagrywania i liczbę klatek na sekundę. Co do zasady - im więcej tym lepiej. Rozsądnym minimum będzie rozdzielczość FullHD (1080p) oraz 25 FPS. Chociaż obydwa te parametry mają przełożenie na ogólną jakość nagrania, wiele zależy również od zastosowanej optyki i oprogramowania danego producenta.

Źródło zdjęć: © Getty Images | Michal Fludra/NurPhoto Znakomita większość rejestratorów jest montowana do szyby. Część do lusterek

Tutaj nie pozostaje już jednak nic innego, jak zasięgnięcie opinii dotychczasowych użytkowników i obejrzenie przykładowych filmów. Należy pamiętać, że te dodawane przez użytkowników na YouTube'a są po stratnej kompresji - nie oddają więc rzeczywistej jakości danego wideorejestratora. Przed publikacją w internecie nagranie z pewnością jest wizualnie lepszej jakości.

Kamera do auta - jakie dodatkowe funkcje wybrać?

Wybierając kamerkę do samochodu warto wybrać model z wbudowanym modułem GPS. Dzięki niemu w urządzeniu zawsze będzie ustawiona prawidłowa data i godzina, co jest niezbędne do prawidłowego działania systemu automatycznego usuwania najstarszych filmów. Dodatkowo dzięki GPS-owi na filmach może być dodawana informacja o lokalizacji i bieżącej prędkości samochodu.

Tak zwany "tryb parkingowy" to kolejna opcja, która wydaje się niezbędna i została wspomniana już wcześniej. Dzięki niej wideorejestrator potrafi włączyć się, kiedy wyczuje wstrząs, mimo, że nie jest podłączony do zasilania. Istnieje wówczas szansa, że zdąży nagrać pojazd, który na przykład uderzył w samochód właściciela podczas manewrowania na parkingu.

Warto zwrócić uwagę, że do działania trybu parkingowego niezbędny jest zakup wideorejestratora z wbudowanym akumulatorem lub (co będzie lepszym rozwiązaniem) zadbanie o dodatkowe zasilanie, dzięki któremu kamera będzie stale podłączona do akumulatora samochodu. Wiodący producenci kamer samochodowych mają w swoich ofertach odpowiednie zasilacze, które podłącza się do instalacji w samochodzie. Poradzi sobie z tym każdy elektryk samochodowy lub majsterkowicz.

Rejestrator samochodowy i (nie)zbędne "bajery"

Kupując rejestrator warto także zwrócić uwagę na dodatkowe funkcje. Niektóre posiadają wbudowaną bazę fotoradarów i potrafią ostrzegać o przekroczeniu prędkości (chodzi oczywiście o modele z GPS-em), inne posiadają wbudowane Wi-Fi (sam rejestrator nie jest czasem wówczas wyposażony w ekran). Choć brzmi to jak "zbędny" bajer, w praktyce jest bardziej przydatne, niż można początkowo sądzić. Zamiast nachylać się do kamery, można przeglądać nagrane filmy i zdjęcia z poziomu aplikacji w telefonie - po połączeniu smartfonu z rejestratorem właśnie dzięki Wi-Fi.

Decydując się na zakup, należy również sprawdzić możliwość zakupienia dodatkowych akcesoriów. Lepiej, jeśli producent oferuje osobno możliwość dokupienia uchwytu na szybę (jeśli mamy w perspektywie zmianę samochodu lub przenoszenie rejestratora między kilkoma autami) oraz filtra polaryzacyjnego. Nie jest on niezbędny, ale pomaga wyeliminować odblaski na przedniej szybie. Zależnie od kąta szyby i konkretnego auta, w niektórych przypadkach jego zakup może być wręcz wskazany.

Źródło zdjęć: © Getty Images | Michal Fludra/NurPhoto Kamery do aut mają ekrany różnej wielkości. Niektóre - wcale

Najdroższe modele oferują rozdzielczość 4K oraz dodatkowe obiektywy skierowane na tył i wnętrze samochodu. Zależnie od wymagań konkretnego kierowcy i budżetu, warto rozważyć takie zakupy, ale należy się liczyć z wydatkiem nawet ponad tysiąca złotych.

Wideorejestrator samochodowy - ile kosztuje dobry sprzęt?

Wideorejestratory są dostępne już od kilkuset złotych. Najtańsze modele być może sprawdzą się w słoneczny dzień, ale można być niemal pewnym, że nie zapewnią dostatecznie dobrej jakości nagrań w nocy. W efekcie warto więc sięgnąć po sprzęt renomowanych producentów, przynajmniej ze średniej półki. Rejestrator za około 400-600 złotych z pewnością pozwoli nagrywać materiał dobrej jakości - także w nocy.

Wydanie wyższych kwot zazwyczaj łączy się z dodatkowymi funkcjami, niekoniecznie z coraz lepszą jakością. Rozdzielczość 4K dostępna w najdroższych kamerach pomoże zarejestrować najwięcej szczegółów. Warto jednak obejrzeć wiele filmów porównawczych - zdarza się, że modele z niższą rozdzielczością, za to lepszą optyką i agorytmami obróbki obrazu, mogą poskutkować nagraniem ogólnie lepszego filmu.

Oskar Ziomek, dziennikarz Gadżetomanii