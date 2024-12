Za ciepło w domu? Przykręć ogrzewanie dla zdrowia i portfela

Zbyt wysoka temperatura w mieszkaniach prowadzi do różnych nieprzyjemnych dolegliwości zdrowotnych. Zdaniem lekarzy, lepiej unikać przegrzewania organizmu, co dotyczy dorosłych i dzieci. Zbyt ciepłe mieszkanie może pogorszyć stan zdrowia oraz zasoby finansowe gospodarstw domowych.

Ciepło nie takie dobre?

Spotykasz się z falą gorącego powietrza zaraz po wejściu do domu? Nadal istnieje przekonanie, że im cieplej, tym lepiej – co jest błędnym założeniem. Już po kilku dniach można zaobserwować pierwsze objawy nadmiernego ciepła, takie jak chroniczne zmęczenie i problemy z koncentracją. Grzejniki nastawione na maksymalną wydajność produkują duże ilości suchego powietrza, co niekorzystnie wpływa na skórę i układ oddechowy.

Problemy ze snem pojawią się niebawem, a pojawiająca się bezsenność może prowadzić do frustracji. To sytuacja, którą można porównać do błędnego koła, z którego trudno się wydostać bez podjęcia działania. Sanepid radzi, aby obniżyć ustawienia ogrzewania nie tylko ze względu na oszczędności finansowe, ale także dla lepszego samopoczucia psychicznego. Eksperci zalecają utrzymywanie temperatury w domu na poziomie zapewniającym komfort termiczny.

Najlepsza temperatura w domu

Idealna temperatura w pomieszczeniach mieszkalnych to 18-22 stopnie Celsjusza, co jest odpowiednie dla wszystkich domowników, w tym małych dzieci. Takie wartości zapobiegają przegrzewaniu organizmu, zapewniając jednocześnie przyjemny komfort termiczny. Eksperci przypominają, że mimo odpowiedniej temperatury, ważne jest również regularne wietrzenie pomieszczeń, co w szczególności dotyczy sypialni – niższa temperatura wspiera w tym przypadku spokojny i regenerujący sen.

