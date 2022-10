Wisk Aero rozwija latające taksówki. 1 km nad ziemią bez pilota

Należy zacząć od tego, że firma Wisk Aero jest finansowo wspierana przez Boeinga . To niezwykle ważne, ponieważ próby zbudowania latającej taksówki, która w dodatku nie wymaga obecności pilota, to po prostu niezwykle drogie przedsięwzięcie.

Na początku roku Konrad Siwik pisał, że w startup taksówek powietrznych zainwestowano już 450 milionów dolarów. Co ciekawe, w Wisk Aero zaangażowany jest jeszcze Larry Page , który zalicza się do grona wpływowych osób świata technologii, jako że jest współzałożycielem Google .

Projekt zakłada wykorzystanie dwunastu silników elektrycznych z wirnikami. Całość powinna być przyjazna dla środowiska, a możliwość pionowego startowania oraz lądowania w teorii powinna przełożyć się na łatwość w doborze miejsc do ewentualnej obsługi klientów. Innymi słowy jest to tak zwany eVTOL , czyli electric vertical take-off and landing .

Równie ważnym aspektem ma być zdolność do odbywania autonomicznych lotów. Zdaniem twórców pominięcie ludzkiego pilota w podniebnej taksówce to wręcz priorytet. Ambitna wizja to jedno, lecz firma nie zajdzie daleko bez certyfikacji od FAA (Federal Aviation Administration), której jeszcze nie ma, a która pozwoliłaby na dopuszczenie maszyny do latania i obsługiwania pasażerów w Stanach Zjednoczonych.