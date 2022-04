Wojna w Ukrainie. Najlepszy snajper świata wciąż działa

Karabiny powtarzalne SAKO TRG to jedne z najlepszych konstrukcji na rynku tuż obok konstrukcji od brytyjskiego Accuracy International. Są one też wykorzystywane przez ukraińskich snajperów . "Wali", jak widać, upodobał sobie SAKO TRG-42 A1 w kalibrze .338 Lapua Magnum (8,6x70 mm), który pozwala razić cele na dystansie powyżej 1500 m, ale w jego rękach zapewne i ponad 2 km nie stanowi problemu.

SAKO TRG-42 A1 , jako standardowa broń, jest wyposażony w regulowany mechanizm spustowy (siła nacisku 1 - 2,5 kg) oraz składaną regulowaną w pionie i poziomie kolbę. Warto też wspomnieć o dźwigni przeładowania umieszczonej pod kątem 60 stopni, co pozytywnie wpływa na szybkostrzelność, a zasilanie odbywa się z 5-nabojowych magazynków. Karabin jest dostępny do kupienia też w Polsce w cenie 15 000 -20 000 zł. Wersja A1 byłaby jeszcze droższa.

Oczywiście sam karabin to za mało, by był odpowiednio skuteczny. Potrzebna jest odpowiedniej klasy optyka. Na filmie i zdjęciach widać, że "Wali" preferuje niemiecki model Schmidt & Bender 5-25x56 PM II. Znajdziemy go także na naszym rynku w przedziale cenowym 15 000 - 20 000 zł. Do tego należy jeszcze doliczyć montaż szwedzkiego Spuhra za blisko 2 tys. zł i jakiś dwójnóg za przysłowiowe "drobne".