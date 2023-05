Zablokowali 42 tys. klientów za zwroty. Tłumaczą się ekologią

Masowe blokady kont się zdarzają, lecz nieczęsto mamy do czynienia z takim usprawiedliwieniem decyzji. Jak podaje serwis apnews.com , szwedzki sklep internetowy Boozt zablokował 42 tys. swoich użytkowników ze względu na to, że zwracali zbyt wiele zakupionych ubrań. Zachowania te określono jako zbyt kosztowne zarówno dla firmy, jak i dla środowiska naturalnego.

Jak twierdzi rzecznik Boozt, osoby te "wielokrotnie wykorzystują wysoki standard usługi darmowej dostawy i zwrotów kosztem firmy, innych klientów i środowiska". Zablokowane osoby miały stanowić mniej niż 2 proc. spośród rzekomych trzech milionów klientów sklepu, odpowiadając przy tym za ok. 25 proc. wszystkich zwrotów.

- Blokując te konta i ograniczając niepotrzebne zwroty, Boozt zaosczędził ok. 791 ton CO2 w 2022 r., co wyeliminowało potrzebę posiadania ok. 600 samochodów dostawczych w ciągu roku - skomentował Kirkeskov Riis.