Zajmie mniej miejsca niż wózek. Ten rower elektryczny to prawdziwy hit

Coraz więcej osób decyduje się na rower elektryczny ze względu na wygodę oraz łatwość poruszania się nawet na dłuższe dystanse. Dzięki wspomaganiu elektrycznemu, rowery te umożliwiają pokonanie wzniesień i długich tras bez większego wysiłku , co czyni je idealnym wyborem zarówno dla dojazdów do pracy, jak i weekendowych wypadów za miasto.

Brompton G Line to nowość, która szybko zdobywa popularność wśród fanów rowerów elektrycznych. Marka Brompton, znana z produkcji składanych rowerów, wprowadziła model, który łączy kompaktowy rozmiar z wszechstronnością i nowoczesną technologią. Brompton G Line jest wyposażony w 20-calowe koła, co zapewnia lepszą stabilność na różnorodnym terenie w porównaniu do starszych modeli marki . Wersja elektryczna roweru oferuje trzy poziomy wspomagania pedałowania, co sprawia, że jest idealnym wyborem nie tylko do jazdy po mieście, ale również na dłuższe wyprawy.

Lekka konstrukcja i innowacyjna rama pozwalają na łatwe składanie roweru do kompaktowych wymiarów, co czyni go idealnym do przechowywania w małych mieszkaniach czy przewożenia środkami transportu publicznego. G Line waży zaledwie 16,1 kg w wersji elektrycznej, co stawia go w czołówce najbardziej mobilnych i funkcjonalnych rowerów na rynku.