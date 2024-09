Zapomniałeś kluczy do domu? Ten gadżet pozwoli ci się do niego dostać

Zapomniałeś kluczy do domu i nie wiesz, jak się dostać do środka? Dzięki innowacyjnym funkcjom, takim jak rozpoznawanie twarzy czy zdalne sterowanie, klucze przestają być potrzebne. Sprawdź, jak działają te gadżety i dlaczego mogą być przyszłością w zabezpieczeniach domowych.

W erze nowoczesnych technologii nawet tak codzienne przedmioty jak zamki do drzwi przechodzą rewolucję. Inteligentne zamki zdobywają popularność, oferując więcej niż tylko możliwość odblokowania drzwi bez kluczy. Najnowsze modele, takie jak Lockly Visage Zeno, pozwalają na biometryczne rozpoznawanie twarzy, co nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale także maksymalnie ułatwia dostęp do domu. Dzięki temu nie musisz już pamiętać o kluczach, a wszystko dzieje się automatycznie – wystarczy, że podejdziesz do drzwi.

Tu klucze do drzwi nie są potrzebne

Inteligentne zamki to nowoczesne rozwiązanie, które znacząco ułatwia codzienne życie, eliminując konieczność noszenia tradycyjnych kluczy. Technologia, jaką oferuje najnowszy model Lockly Visage Zeno, pozwala na bezkluczowy dostęp do domu za pomocą biometrycznego rozpoznawania twarzy. Wystarczy, że zbliżysz się do drzwi, a system automatycznie wykryje i rozpozna twoją twarz, natychmiast odblokowując zamek. To rozwiązanie idealne dla osób, które często zapominają kluczy lub chcą zwiększyć poziom bezpieczeństwa swojego domu.

W porównaniu do tradycyjnych zamków, inteligentne zamki oferują szereg dodatkowych funkcji, takich jak możliwość otwierania drzwi za pomocą aplikacji mobilnej, asystentów głosowych (np. Alexa, Google Assistant) czy nawet Apple Home Key, co pozwala na obsługę zamka z poziomu iPhone’a czy Apple Watcha. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad dostępem do domu, niezależnie od sytuacji.

Koniec z problemem zgubionych kluczy, zapomnianych kodów czy martwieniem się o to, czy zamknąłeś drzwi wychodząc z domu. Inteligentny zamek automatycznie zadba o bezpieczeństwo, a ty możesz skupić się na codziennych obowiązkach, mając pewność, że twój dom jest dobrze chroniony.

Jak działa inteligentny zamek do drzwi i gdzie go kupić?

Inteligentny zamek działa w oparciu o nowoczesne technologie, takie jak biometria czy rozpoznawanie twarzy. Model Lockly Visage Zeno wykorzystuje podczerwień oraz specjalny algorytm do identyfikacji twarzy, co zapewnia szybkie i bezpieczne odblokowanie drzwi. Dodatkowo, zamek posiada biometryczny czytnik linii papilarnych, co daje użytkownikowi możliwość wyboru preferowanej metody dostępu.

Zaletą takiego zamka jest również możliwość zdalnego sterowania. Korzystając z dedykowanej aplikacji, możesz zablokować lub odblokować drzwi bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Inteligentny zamek współpracuje również z asystentami głosowymi, takimi jak Alexa, Google Assistant oraz Siri, co pozwala na wygodne otwieranie drzwi za pomocą komend głosowych.

Lockly otworzy drzwi na podstawie rozpoznawania twarzy © Lockly | Lockly

