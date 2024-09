Zbiornik wodny Racibórz. Zmieści w sobie 185 Stadionów Narodowych

Zbiornik wodny Racibórz Dolny to jedna z najbardziej imponujących konstrukcji inżynieryjnych w Polsce. Zajmując powierzchnię 26 km², pełni funkcję regulowania przepływu wody w Odrze, co jest kluczowe dla kontrolowania jej poziomu. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, zbiornik pozwala na zarządzanie ogromnymi ilościami wody. To sprawia, że Racibórz Dolny nie ma sobie równych w kraju.