Rewolucja w lotnictwie. Pierwszy samolot hybrydowo-elektryczny

W dobie globalnych zmian klimatycznych i rosnącej potrzeby dekarbonizacji, sektor lotnictwa szuka innowacyjnych rozwiązań, które zmniejszą emisję dwutlenku węgla. Heart X1, opracowany przez Heart Aerospace, to jeden z pierwszych samolotów hybrydowo-elektrycznych, który ma szansę stać się game-changerem na rynku. Projekt łączy w sobie nowoczesne technologie i dążenie do zrównoważonego rozwoju, co czyni go kluczowym elementem przyszłości lotnictwa.