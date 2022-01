Zdalnie sterowane ręce? To już możliwe

Imponujące mechaniczne dłonie zostały wyposażone w pięć placów. Zakres ruchów jest bardzo zbliżony do tego, na co może sobie pozwolić prawdziwa ludzka dłoń. 20 stopni swobody (ang. degrees of freedom) oraz 129 czujników dla uzyskania lepszej precyzji. Właśnie tak można osiągnąć efekt w postaci drugiej wersji samego siebie.