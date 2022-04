Znalazł się właściciel skradzionych AirPodsów. Wciąż śledzi rosyjskie wojsko

Niedawno pisaliśmy o rosyjskim żołnierzu, który podczas inwazji Rosji na Ukrainę ukradł z jednego z ogołoconych mieszkań słuchawki Apple AirPods. Te same słuchawki dzięki funkcji "Znajdź" ujawniły ruchy i położenie jego oddziału – m.in. drogę od Białorusi do Biełgorodu. Jego jednostka ma teraz w zasadzie nadajnik śledzący.

Vitaliy Semenets – bo tak nazywa się zainteresowany – zdradził w rozmowie z serwisem, że użył funkcji "Znajdź" firmy Apple, aby namierzyć swoje słuchawki AirPods, które zostały zabrane z jego domu w pobliżu Kijowa i odkrył, że znajdują się one w regionie Biełgorodu w Rosji, po drugiej stronie granicy z Ukrainą. "Był gdzieś w Rosji" – powiedział Semenets, dodając, że zdziwiło go to na tyle, że musiał napisać o tym w social mediach.