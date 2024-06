Zużyte panele fotowoltaiczne. Tyle mogą być warte w przyszłości

Instalacje fotowoltaiczne - zarówno przydomowe, jak i przemysłowe - odgrywają coraz większą rolę w polskiej i globalnej energetyce. Dążąc do produkcji czystej energii, naturalnie skłaniamy się ku ekologicznym rozwiązaniom, takim właśnie jak fotowoltaika. Choć odnawialne źródła energii mają wiele zalet, nie są one wolne od wad.

Jednym z problemów, który zyskuje na znaczeniu w kontekście rozwoju OZE, jest recykling urządzeń produkcyjnych. Obecnie nie jest to jeszcze powszechnie dostrzegany problem - świat dopiero niedawno zaczął inwestować w OZE . Jednakże niektóre kraje, takie jak Australia, już wkrótce mogą odczuć skutki tych inwestycji.

Jak donosi innovationnewsnetwork.com , Australia, która w ostatnich latach intensywnie rozwijała energetykę słoneczną, znacznie zmniejszyła emisję CO 2 . Jednakże taki rozwój przynosi też pewne wyzwania na przyszłość. Chodzi głównie o recykling około 80 milionów paneli fotowoltaicznych , które wkrótce mogą stracić swoją efektywność. Jak sobie z tym poradzić?

Australijscy naukowcy w badaniu "Rozważania dotyczące zarządzania produktami w przypadku paneli fotowoltaicznych" opisali, jak ważne jest skonstruowanie paneli łatwych do recyklingu. Profesor Majewski sugeruje, że aby zredukować ilość odpadów z branży fotowoltaicznej, trzeba zadbać o to, by przed utylizacją rozdzielić ramy, złącza oraz szklane osłony. W tym celu pomocne mogą być zakazy składowania zużytych modułów.