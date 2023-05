1937 to akcesoria do pisania wykonane z pokładu pancernika USS "North Carolina"

Wielbiciele historii i niebanalnych gadżetów mogą już kupić – oferowane obecnie w przedsprzedaży – akcesoria piśmiennicze marki 1937. Wycenione na ok. 410 złotych długopisy, pióra i pióra kulkowe są wykonane z mosiądzu, oprawionego w wyjątkowe drewno – tek, pochodzący z pokładu pancernika USS "North Carolina".

Nazwa marki nawiązuje do roku, w którym Stany Zjednoczone rozpoczęły budowę pancernika . Choć jednostki typu North Carolina (USS "North Carolina" i USS "Washington") zaczęto projektować już na początku lat 30., Stany Zjednoczone zwlekały z ich budową ze względu na przestrzeganie Traktatu Waszyngtońskiego, ograniczającego zbrojenia na morzu .

Okręt o wyporności 44 tys. ton miał 222 metry długości i był uzbrojony w artylerię główną, złożoną z dziewięciu dział kalibru 406 mm. Zgromadzono je – zgodnie z nowym standardem – w trzech wieżach, a okręt otrzymał rewolucyjny w swojej epoce system opancerzenia znany pod nazwą "all or nothing" (wszystko albo nic).