Walentynki 2020: jaki prezent dla niej? Wybieramy najlepsze gadżety

Walentynki 2020 to doskonała okazja, by sprezentować swojej ukochanej niedrogi gadżet. Możecie sięgnąć po coś praktycznego, zabawnego lub romantycznego. Elektroniczne gadżety przypadną do gustu nie tylko miłośniczkom technologii, ale każdej nowoczesnej kobiecie. Co wybrać? Podpowiadamy, jaki prezent dla niej może być strzałem w dziesiątkę. Wybraliśmy propozycje na każdą kieszeń.

Prezenty na walentynki dla niej

O ile smartfon czy laptop to raczej za drogi prezent jak na walentynkowy drobiazg, to nic nie stoi na przeszkodzie, by sięgnąć po tańsze gadżety, które będą doskonałym uzupełnieniem dla tego typu sprzętów. W wersji romantycznej możecie sięgnąć np. po obudowę na telefon ozdobioną sercami lub kwiatami, czerwoną mysz do laptopa lub pen drive w kształcie sera. Tego typu gadżety możemy dostać już w okolicy 50 zł, ale w sklepach znajdą się również solidne modele w wyższych cenach.

Z praktycznych gadżetów, możemy polecić także czytniki e-booków. Takie urządzenia cieszą się rosnącą popularnością, dzięki czemu przyzwoite modele są już dostępne w bardzo atrakcyjnych cenach. Dobrym pomysłem będzie też smartwatch, chociaż najbardziej nowoczesne modele są dosyć drogie. Tańszą opcją może być za to fitband.

Walentynki 2020: prezenty dla dbających o urodę

Nie jest tajemnicą, że większość kobiet chętnie dba o urodę, więc i gadżety, które to ułatwią, mogą być trafionym prezentem na Walentynki. Polecamy np. szczoteczki soniczne do mycia twarzy lub urządzenie do peelingu kawitacyjnego. Nie są to drogie rzecz, a mogą sprawić wiele radości i znacznie ułatwić codzienną pielęgnację.

Dobrym wyborem na prezent może być też depilator lub urządzenie do fotodepilacji, chociaż to ostatnie jest zdecydowanie najdroższym wyborem spośród produktów pielęgnacyjnych, które polecamy jako prezent na walentynki dla niej.

Prezenty na walentynki dla dbających o zdrowie

A co dla tych kobiet, które chcą zadbać szerzej o swoje zdrowie? Ciekawym pomysłem na prezent może być sokowirówka, wyciskarka lub koktajler (blender kielichowy). W tej kategorii znajdziemy bardzo duży wybór sprzętów, których ceny zaczynają się nawet od 100 zł, a sięgają nawet ponad 2500 zł.

Panie dbające o zdrowie i kondycję ucieszą się również ze sportowych gadżetów. Mogą to być, np. słuchawki do biegania, opaska sportowa, pulsometr czy jakieś urządzenie treningowe. Wszystko tak naprawdę zależy od budżetu, jaki chcemy przeznaczyć.

Walentynki 2020 to jednak przede wszystkim dzień, który warto spędzić razem, z ukochaną osobą. Prezent powinien być miłym dodatkiem do wspólnie spędzonego czasu. Warto pamiętać, że wspomnienia są często najlepszym prezentem i pozostają z nami na zawsze.