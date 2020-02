Stany Zjednoczone na poważnie wypowiadają wojnę dronom. Intruzów oślepi laser

System zainstalowano już w listopadzie ubiegłego roku, ale dopiero teraz doczekaliśmy się oficjalnego potwierdzenia. Wdzięczny brzmiący system ODIN, czyli Optical Dazzling Interdictor Navy, znajduje się na pokładzie amerykańskiego niszczyciela USS Dewey.

ODIN jest kontynuatorem systemu LaWS (Laser Weapons System), opracowywanego już od wielu lat. Jednak w odróżnieniu od poprzednika, ODIN nie ma służyć strącaniu wrogich jednostek. Laser będzie po prostu oślepiał bezzałogowe statki powietrzne.

Stary sytem był niedoskonały, ale tani. Jak twierdziło wojsko USA, koszt jednego wystrzału wynosił zaledwie ok. 1 dol. Niska cena eksploatacji to jeden z powodów, dla których nie tylko Amerykanie inwestują w tę imponującą technologię.

Laser szybszy i skuteczniejszy

Drugą przyczyną jest szybkość lasera. Owszem, wrogie jednostki można po prostu zestrzelić. Tyle że szybkie i zwrotne drony mogą łatwo umknąć przed pociskiem. W przypadku laserów wiązka o prędkości światła gwarantuje, że po precyzyjnym wycelowaniu cel zostanie trafiony błyskawicznie.

Amerykanie chcą zwalczać drony laserem nie tylko na morzu. Raytheon, jeden z największych koncernowych producentów broni na świecie, ogłosił w październiku 2019 roku, że dostarczył dla Sił Powietrznych USA pierwszą laserową broń antydronową. System ma być testowany przez rok poza granicami Stanów Zjednoczonych.

Zamontowanie ODIN i opracowanie innych technologii nie dziwi. Drony to nie wydumany problem amerykańskich sił. Prace nad metodami obrony trwały już od 2014. Najwyraźniej nie poszy zgodnie z planem, skoro w 2017 roku irański dron przeleciał obok lądującego na lotniskowcu w Zatoce Perskiej F/A-18 Super Hornet, stanowiąc olbrzymie zagrożenie dla maszyny.

Z kolei w 2019 Amerykanie ujawnili, że "być może" strącili dwa irańskie drony. Amerykańskie siły miały pewność jedynie co do jednego drona, natomiast los drugiej jednostki był nieznany. "Być może" doskonale wyjaśnia, dlaczego obecny system LaWS nie do końca się sprawdza i potrzebne są inne technologie.

Amerykanie wcale nie są pierwsi

Chociaż Amerykanie zamontowali już laser na pokładzie niszczyciela, to sprzęt nie będzie pierwszym wykorzystanym w warunkach bojowych. Po raz pierwszy w historii wojen laser bojowy (tureckiej produkcji) został skutecznie użyty w Libii, gdzie zestrzelił chińskiego drona.

Drony są zagrożeniem nie tylko dla wojska. Dla lotnisk na całym świecie amatorskie bezzałogowe maszyny to bardzo częste utrapienie. W grudniu 2018 roku lotnisko Londyn-Gatwick zostało sparaliżowane na kilkadziesiąt godzin po tym, jak dwa drony pojawiły się nad pasem startowym. Również dwa lata temu pilot Airbusa A320 z 230 pasażerami na pokładzie ujawnił, że dron minął jego maszynę o raptem 3–5 metrów. Było naprawdę blisko katastrofy.

Jak radzić sobie z latającymi intruzami? Armie na całym świecie inwestują w lasery bojowe. Nieco inną technologię wykorzystuje rosyjska policja. Podczas jednej z masowych imprez funkcjonariusz użył… zagłuszaczki.

Jest to urządzenie emitujące mocny sygnał radiowy na tej samej częstotliwości, na której działa dron. W ten sposób operator drona traci nad nim kontrolę. Stróż prawa cierpliwie zaczekał, aż wyczerpie się akumulator i zarekwirował maszynę. Co kraj to obyczaj.