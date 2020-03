Nawet dziś ludzie nie rozumieją, że telewizor to nie tylko telewizja. 4K naprawdę ma sens

Przeglądając komentarze pod niektórymi materiałami, można zauważyć pewne głosy dezaprobaty w stronę telewizorów 4K. Kwestia oczywiście nie kończy się na naszych czytelnikach. Wśród Polaków nie brak opinii, które mówią, że telewizory 4K to tylko sztuczne napompowanie producentów, mediów i sklepów, abyśmy płacili drożej za niepotrzebne nowinki. Przecież nie ma telewizji w 4K, a takie telewizory od dawna produkują. Po co to komu?

Z kanałami nadawanymi w tej jakości nie jest różowo, co nie znaczy, że wcale takowych nie ma. Istnieją stacje 4K, ale jest ich niewiele i żadna z nich nie wlicza się do oferty naziemnej telewizji. Zdecydowanie ważniejsze jest jednak to, że wykorzystanie telewizora nie kończy się na telewizji, a obraz w niższym standardzie można pewnymi metodami ulepszyć. Już teraz kupno telewizora 4K ma sens, choć naturalnie nikt nie zmusza nas do nabycia właśnie takiego modelu.

Telewizory 4K coraz chętniej kupowane

Sprzedaż telewizorów 4K z roku na rok zwiększa się. Gdyby wybór tego sprzętu nie miał najmniejszego sensu, trend z pewnością nie byłby tak duży. Według danych portalu statista, w 2019 roku globalna sprzedaż telewizorów z rozdzielczością 4K wyniosła około 108 milionów sztuk. Rynek stopniowo wysyca się takim sprzętem, poza tym nieśmiało wchodzi 8K, więc wzrosty nie są już tak spektakularne jak w 2015 czy 2016 roku, ale wciąż 4K pnie się wzwyż tabeli sprzedaży.

(Gadżetomania, Jan Domański (dane — statista.com))

Zapytałem jednego z pracowników sieci elektromerketów, jak rozkłada się sprzedaż TV 4K. Według niego przewijają się głównie dwie grupy klientów. Jedni chcą kupić duży telewizor możliwie najtaniej i nie patrzą na markę czy parametry. Są też ludzie, którzy zwracają uwagę na ogólną jakość telewizora i jego możliwości. Często przychodzą po kilka razy, stawiają na przemyślane zakupy. Bywa, że zabierają ze sobą innego domownika czy znajomego .

Świetne parametry, ale bez 4K? Będzie z tym problem

Wtedy z 4K nie ma problemu, nawet jeśli dany klient twierdzi, że rozdzielczość jest teraz na wyrost, bo na razie będzie odbierał tylko publiczną telewizję naziemną. Zależy mu na ogólnej jakości obrazu i dźwięku, a ta idzie w parze z 4K. Obecnie raczej nie kupi się w miarę nowych modeli z wysokimi parametrami, ale bez 4K. Tacy klienci nie mają z tym kłopotu.

Oczywiście spotyka się też ludzi w pełni świadomych sprzętu, którzy od razu wychodzą z założenia posiadania 4K czy HDR, wyższego odświeżania ekranu, funkcji smart TV. Wybierają wtedy telewizor jako urządzenie wielofunkcyjne, nie tylko do telewizji, ale też szeroko rozumianych multimediów internetowych, a nawet podłączenia konsoli, komputera lub bezprzewodowo smartfonów.

Klienci wracając często stwierdzają, że mogliby wybrać większy telewizor, więc ostatnio omawiane badania Samsunga wcale nie są oderwane od rzeczywistości. Niezadowolonych z 4K w zasadzie nie ma. Znacząco wzrasta też częstotliwość sprzedaży dużych telewizorów 55 i 65 cali. Tam 4K ma tym większe pole do popisu, nie trzeba aż tak blisko oglądać materiałów, aby poczuć różnicę. Tydzień temu opisywałem kwestie związane z wyborem wielkości telewizora i oddalenia przy danych rozdzielczościach.

Telewizja w 4K jest raczej szczątkowa

Mit braku telewizji 4K to puste słowa. Przynajmniej połowicznie, bo nie mówimy o setkach pozycji. Dostępnych jest raptem kilka stacji na różnych platformach jak Canal+, Orange, Vectra czy Inea. Firmy chwalą się obecnością Canal+ 4K Ultra HD, FunBox Ultra HD, Eleven Sports 1 4K, Ultra TV 4K, TVP 4K czy Stingray Festival 4K. Oczywiście nie u każdego usługodawcy uświadczymy wszystkich wspominanych kanałów.

Jeśli wybieramy telewizję satelitarną i mamy odpowiedni dekoder, możemy zaznajomić się z różnymi powszechnymi stacjami nadającymi w 4K na satelitach HotBird i Astra. Niestety w większości nie po polsku i więcej jest zakodowanych. Ale znajdziemy takie rodzynki jak np. FTV UHD, Hotbird 4K1, QVC Deutschland, NASA TV UHD. Dokładną listę kanałów satelitarnych można sprawdzić np. na lyngsat.

Blu-Ray UHD to drażliwy temat

Płyty to wciąż dość tradycyjne medium. Tutaj też zawitało 4K pod postacią krążków Blu-Ray 4K UHD. Trzeba pamiętać, że nie każdy film na Blu-Ray ma rozdzielczość 4K. Większość oferowanych krążków ma zapis w full HD. To wciąż bardzo dobra jakość, ale 4 razy mniej unikalnych punktów niż dla 4K.

Poza tym część produkcji nigdy nie trafia na Blu-Ray 4K UHD. Ba, niektóre w ogóle omijają Blu-Ray i sprzedawane są wyłącznie na DVD. Musimy też mieć odtwarzacz Blu-Ray 4K UHD, a nie jakikolwiek Blu-Ray.

Ceny filmów zaczynają się od niecałych 100 złotych, ale kończą grubo powyżej 200 złotych. Przebicie względem tych samych tytułów, ale w full HD, jest naprawdę duże. To niestety ogromna wada formatu. Wysoka cena jednostkowa, ale Blu-Ray 4K oferuje najlepszą jakość.

Streaming od A do Z

Serwisy oferujące seriale i filmy w streamingu to temat rzeka. W usługach takich jak m.in. Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video czy polska Ipla, vod.pl znajdziemy pozycje w różnej jakości, nie tylko 4K. To tylko wycinek serwisów, które oferują wideo UHD.

(Gadżetomania, Jan Domańki, netflix.com)

Większość streamingów działa na zasadzie miesięcznego abonamentu i dostępu do całości treści. Niektórzy mają opcję wykupienia pojedynczych filmów na stałe lub czasowo — nieco jak w wypożyczalni lub sklepie, ale bez fizycznego nośnika. Zdecydowanie korzystniej wychodzą abonamenty niż jednostkowe zakupy. Jednak rynek jest rozdrobiony i część produkcji powtarza się pomiędzy niektórymi platformami, a inne są dostępne tylko na jednej.

Pewną odnogą streamingu są ofertowane przez naszego operatora telewizji i odpalane z dekodera filmy i seriale. Niektóre wymagają dopłaty, inne są już w ramach pakietu. Działają na podobnej zasadzie.

Ostatnia podgrupa to serwisy pokroju YouTube i konkurencji. Coraz więcej twórców nagrywa w 4K. Szczególnie tych, którzy związani są tematycznie z technologią. Filmy UHD są coraz popularniejsze i bardzo łatwo je znaleźć w dużej liczbie, choć baza filmowa full HD zdaje się mieć wciąż szerszą ofertę.

(Gadżetomania, Jan Domański (youtube.com))

Ogólnie multimedia z Internetu są największym i najwygodniejszym zasobem 4K. Warto zainwestować w telewizor samart TV lub taką przystawkę 4K — najlepiej z Android TV.

Podłącz komputer lub smartfon

Do telewizora 4K podłączymy komputer, smartfon, tablet, czy inne sprzęty z wyjściem HDMI lub w przypadku odpowiedniej funkcji na telewizorze — bezprzewodowo. Oglądanie stron internetowych, przeglądanie zdjęć z podróży czy filmików z wakacji… W zasadzie wszystkiego, co akurat jest włączone na naszym sprzęcie.

Nie każdy smartfon nagrywa w 4K, ale ze zdjęciami nie ma już takiego problemu. Więcej zabawy jest chociażby z aplikacjami zgodnymi z Chromecast. Można sterować telefonem i mieć wyświetlane odpowiednie treści na TV- nawet niektóre gry.

Granie w 4K nie tylko na konsoli

Xbox One X lub PS4 Pro to dobre wybory pod 4K, nawet jeśli wiele tytułów nie jest renderownaych w prawdziwym 4K, a tylko skalowana z dodatkową obróbką. Komputery dają więcej możliwości, ale zaawansowane gry 3D wymagają potężnych podzespołów, aby płynnie działać na wysokich nastawach grafiki i w 4K.

Nawet wyprowadzając obraz 2K nie powinniśmy zauważyć negatywnego efektu skalowania na matrycy 4K, a będzie zauważalnie ładniej niż full HD. Gamepad do ręki i mamy wrażenia z kanapy podobne jak na konsoli, a nawet lepsze.

Jeśli komputer nie stoi tuż obok telewizora, nie trzeba kupować kabla HDMI na pół domu. Dzięki Steam Link na Android TV prześlemy bez zauważalnych opóźnień i utraty jakości (o ile robimy to siecią przewodową) obraz i dźwięk, a przekażemy do komputera nasze ruchy z kontrolera. Można ręcznie dodać gry spoza Steam.

A jeśli pójdziemy o krok dalej, to skorzystamy z usług odpalanych w chmurze gier. Niestety nie wszystkie serwisy zapewniają rozdzielczość 4K. Google zapowiedziało Ultra HD dla Stadii, ale usługa wciąż nie jest dostępna w Polsce.

Jeśli materiałów 4K brak

Niektóre wyższe modele telewizorów i przystawek smart TV (np. Nvidia Shield TV) mają wbudowane inteligentne skalowania obrazu z mniejszej rozdzielczości. Wtedy np. oglądając telewizję czy film z sieci w HD, algorytmy przerobią nasz sygnał w całkiem zgrabne 4K. Będzie mniej szczegółowy niż w prawdziwym 4K, ale zdecydowanie lepszy niż bez dodatkowej obróbki.

4K coraz tańsze i powszechniejsze, dobrze na nie postawić

Możliwości jest bardzo wiele i opinia, jakoby "4K nie było teraz do niczego potrzebne, przecież nie ma telewizji w 4K" jest mocnym nadużyciem. Jeśli twoje wojaże z telewizorem przez najbliższe lata będą kończyć się wyłącznie na naziemnej telewizji i nie chcesz zrobić z TV niczego innego, to dopłata do 4K nie jest konieczna. No chyba, ze szukasz ogólnej dobrej jakości obrazu i dźwięku, próżno szukać wysokiej klasy nowych produktów full HD. Wyższe serie produkowane są już tylko z 4K, nawet 8K.

Jeżeli lubicie różnorakie multimedia, to czemu by nie zobaczyć ich na telewizorze, a nie ciągle tylko komputerze i smartfonie? Jeśli posmakujecie raz 4K w takim wydaniu, raczej nie zechcecie z niego rezygnować. Tym bardziej, że 4K nie jest już zabawką wyłącznie dla bogatych. Ceny spadły i można zainwestować nawet w tani telewizor 4K.

Źródło: własne