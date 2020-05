Empik idzie w streaming. Tidal i Spotify będą miały konkurencję

Miesięczny abonament ma kosztować 19,99 zł. Dostępne są również dostępy 3, 6 i 12-miesięczne w cenach kolejno: 59,97, 104,99 i 199,99 zł. Z Empik Music będzie można skorzystać bezpłatnie, ale pozwoli to jedynie na odsłuchanie pierwszych 30 sekund utworów. Aplikacja jest już dostępna na systemach Android oraz iOS. Obecnie nie jest planowana wersja desktopowa.

Dodatkową cechą Empik Music będzie wyświetlanie tekstów piosenek. Obecnie jest ich kilka tysięcy, wkrótce liczba ma sięgnąć 800 tys.

Poza największymi graczami bibliotekę utworów uzupełnią również niezależne wydawnictwa.

W usłudze pojawią się playlisty tworzone przez, jak zapowiadają twórcy, muzyczne autorytety. Jednym z nich będzie Wojciech Mann, który niedawno burzliwie rozstał się z radiową "Trójką". Wśród artystów znajduje się również PRO8L3M, Pezet, Roksana Węgiel czy Kękę.

Empik Music będzie połączone z kontem w sieci. Oznacza to tyle, że jeżeli kupowaliśmy w przeszłości płyty w sklepie, trafią one również do naszej biblioteki w serwisie. Jakość muzyki to 96, 160 i 320 kbps. Istnieje również możliwość pobrania utworów i odsłuchania ich w wersji offline.

Z czasem do aplikacji zostaną dołączone podcasty oraz audiobooki dostępne w bazie Empiku.

Start usługi Empik Music poprzedziły wypowiedzenia umów najmu 40 fizycznych sklepów sieci w galeriach handlowych. Klienci nie wrócą również do 20 kameralnych księgarń Mole Mole, które Empik postanowił zlikwidować.