Jaki fotelik samochodowy wybrać? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przed zakupem

Fotelik samochodowy trzeba dopasować zarówno do samochodu, jak i do wieku dziecka, które będzie w nim jeździło. Zakup należy wcześniej zaplanować oraz zwrócić uwagę na normy bezpieczeństwa, jakie spełnia fotelik.

Należy pamiętać, że dziecko ma obowiązek siedzenia w foteliku w trakcie jazdy, aż przekroczy 150 cm wzrostu. Dla starszych dzieci fotelik zastępowany jest przez specjalne siedzisko, ale szczegółowo o różnych modelach napiszemy za chwilę.

Mamy nadzieję jednak, że nikomu nie przyjdzie do głowy wożenie małego dziecka na kolanach — pamiętajcie, fotelik samochodowy ma chronić życie i zdrowie dziecka. Jak wybrać model, który spełni te warunki? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę.

Fotelik samochodowy a grupa wiekowa

Podstawowym parametrem, na który trzeba zwrócić uwagę, kupując fotelik do samochodu, to grupa wiekowa dziecka. Fotelik musi być dopasowany do wzrostu i wagi malucha. Zgodnie z europejskimi normami foteliki są sklasyfikowane w 5 grupach (0, 0+, 1, 2, 3). Każdy dopuszczony do sprzedaży model posiada certyfikat ECE R44–03 lub nowszy ECE R44–04.

Zobacz również: Przyszłość fotografii. Premiera Huawei P30

Każdej grupie przypisany jest orientacyjny zakres wiekowy i wagowy dziecka. Jeśli macie wątpliwości, który model wybrać — zawsze bierzcie pod uwagę najpierw wagę swojej pociechy, dopiero na drugim miejscu sugerowany wiek.

Foteliki zgrupowane są w następujący sposób:

Grupa 0 — od 0–13 kg (0 — 18 miesięcy)

Grupa 0+ - od 0–18 kg (0 — 4 lata)

Grupa 1 — od 9–18 kg (9 miesięcy — 4 lata)

Grupa 2 — od 9–25 kg (9 miesięcy — 7 lata)

Grupa 3 — od 15–36 kg (3 — 12 lat)

Wiele fotelików na rynku łączy kilka grup wiekowych, dzięki czemu jeden model może byś używany przez dłuższy czas. Takie foteliki zwykle "rosną" razem z dzieckiem i możemy je ustawiać tak, by zapewniały najlepsze zabezpieczenie w danym momencie.

Co to jest i-size?

I-size to standard jakości wprowadzony w Europie i opisywany przez normę ECE R129. Przede wszystkim kategoryzuje on foteliki nie ze względu na wagę, a wzrost dziecka. Dodatkowo foteliki te są montowane za pomocą systemu isofix, więc należy upewnić się, że nasz samochód wspiera ten standard.

Większość fotelików i-size będzie również nastawiona na przewożenie dziecka tyłem do kierunku jazdy. Wielu rodziców jest zdania, że są to najbezpieczniejsze foteliki, a przy tym najwygodniejsze dla dziecka. Najlepszy przykład — kiedy dziecko zasypia tyłem do kierunku jazdy, głowa nie opada mu na mostek, więc szyja nie jest obciążona.

Co znaczy FWF i RWF?

To kolejne oznaczenia, z którymi możecie spotkać się, wybierając fotelik samochodowy:

RWF (Rearward Facing) – fotelik montuje się w samochodzie tyłem do kierunku jazdy;

– fotelik montuje się w samochodzie tyłem do kierunku jazdy; FWF (Forward Facing) – fotelik montuje się w samochodzie przodem do kierunku jazdy.

Fotelik samochodowy a bezpieczeństwo

Każdy fotelik samochodowy dopuszczony do sprzedaży w Europie musi spełniać standardy bezpieczeństwa. Standardy ECE R44–03, ECE R44–04 lub i-size nie dają jeszcze pełnej gwarancji, że fotelik jest w pełni bezpieczny.

Najlepiej jest szukać modeli, które poddane zostały testom ADAC, OAMTC, AA lub ANWB. Te niezależne testy bezpieczeństwa dają nam pełen obraz, jak dany fotelik chroni w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Przyznawane są one w formie gwiazdek (od 1 do 5).

Jaki fotelik samochodowy wybrać?

Żaden fotelik samochodowy nie ochroni dziecka, jeśli jest on źle dobrany lub nieprawidłowo zamontowany. Dlatego ważne jest poznać odpowiedź na pytanie, jaki fotelik samochodowy wybrać i na co zwracać uwagę przed zakupem.

Fotelik musi być dopasowany zarówno do wzrostu dziecka, jak i jego wagi. Poza tym musi być prawidłowo zamontowany w samochodzie — pamiętajcie, że w większości aut nie należy montować fotelików na przednim siedzeniu, obok kierowcy. Fotelik musi być zamontowany stabilnie, nie może przesuwać się na żadną stronę i powinien idealnie przylegać do siedziska i oparcia kanapy.

Zobacz także: