Samsung pokazuje, że można oglądać telewizor na tarasie. Oto The Terrace z jasnością 2000 cd/m2

Samsung The Terrace – bardzo jasny telewizor "tarasowy"

The Terrace to dość niecodzienny telewizor i jego idea może nie przemawiać do każdego, ale osoby, którym marzył się telewizor, który sprawdzi się tuż poza naszym domem, mogą na niego przynajmniej zwrócić uwagę.

Samsung The Terrace przede wszystkim odznacza się bardzo wysoką jasnością, na poziomie 2000 cd/m², co jest wynikiem dwukrotnie wyższym niż standardowe telewizory premium tej marki.

Ponadto The Terrace posiada 75-calowy ekran 4K z certyfikatem IP55, co w praktyce oznacza, że jego działania nie zakłóci unoszący się kurz i pył, ani rozprysk wody.

Oprócz tego Samsung umieścił w telewizorze specjalną powłokę, która poszerza kąty widzenia i minimalizuje efekt odblasku światła na ekranie. Dlatego też wszyscy oglądający mogą dobrze widzieć szczegóły obrazu z każdej strony.

Samsung The Terrace to telewizor Smart TV, jak każdy inny tej marki, a więc używa systemu Tizen z dostępem do wszystkich popularnych aplikacji. Są tu zatem Netflix, HBO GO, Amazon Prime Video, Apple TV oraz Apple Music. Dzięki protokołowi AirPlay 2 można też strumieniować muzykę z iPhone'a lub innego produktu Apple.

Do zestawu można dokupić także opcjonalny soundbar, aby brzmienie telewizora było pełniejsze. Przy okazji The Terrace obsługuje także zaawansowane funkcje dla graczy oraz technologię HDR, która uwydatnia kolory oraz jaśniejsze/ciemniejsze elementy obrazu.

Niestety telewizor The Terrace na razie jeszcze będzie musiał z polską premierą poczekać. Będzie on dostępny początkowo w USA i Kanadzie, ale w późniejszym terminie w tym roku trafi także do Europy. Jego amerykańskie ceny to:

model 55-calowy: 3500 dolarów (14 526 zł)

model 65-calowy: 5000 dolarów (20 751 zł)

model 75-calowy: 6500 dolarów (26 976 zł)

Polskie przeliczenia podano według kursu średniego NBP z 22 maja 2020.–

Źródło: Samsung