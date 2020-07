Dolby Vision - co to jest w telewizorze? Wszystko o przełomowym obrazie

Dolby Vision to funkcja w wybranych telewizorach, głównie związana z filmami i serialami. Sprawia ona m.in., że uzyskujemy obraz ze znacznie szerszą paletą kolorów, która odpowiada temu, co naprawdę widzi ludzkie oko.

Poza tym Dolby Vision sprawia, że jaśniejsze elementy ekranu lśnią znacznie bardziej, a te ciemniejsze odznaczają się głębszą czernią. Dzięki temu obraz z technologią Dolby odsłania jeszcze więcej szczegółów, niewidocznych na zwykłym telewizorze i bliższym wizji reżysera.

Porównanie tego samego kadru bez Dolby Vision (lewo) i z Dolby Vision (prawo) (Dolby)

Aby dokładnie zrozumieć, czym jest i jak działa Dolby Vision, należy najpierw wiedzieć, że jest to specjalny rodzaj technologii HDR (szerzej pisaliśmy o niej tutaj).

Dolby Vision — czym jest ta specjalna wersja HDR?

Jak już wspominaliśmy, Dolby Vision (które jest wersją HDR) zapewnia większą liczbę i głębię kolorów. Standardowo filmy bez HDR (czyli także bez Dolby Vision) są produkowane z maksimum 16,7 milionów odcieni. Natomiast produkcje z Dolby Vision mogą zapewnić nawet 68,7 miliarda (!) odcieni kolorów, czyli 4 tysiące razy więcej.

Warto jednak wspomnieć, że obecnie nie istnieją telewizory, które wyświetliłyby taką paletę barw, ale i tak w rzeczywistości będzie ona 60x większa (ponad miliard kolorów) niż obraz w tak zwanym SDR, czyli bez rozszerzonego zakresu dynamiki HDR.

Oszałamiająca jasność i najgłębsza czerń jaka istnieje

Oprócz tego warto podkreślić, że obraz z Dolby Vision może być aż do 40 razy jaśniejszy niż w telewizorze bez niego. Dzięki Dolby Vision także czerń jest znacznie głębsza, a przez to kontrast między najjaśniejszymi a najciemniejszymi punktami na ekranie jest 50 razy większy.

Dopasowanie każdej sceny z osobna

Dolby Vision jest bardziej zaawansowany niż HDR10, bo format Dolby przechowuje informacje (tzw. dynamiczne metadane), które pozwalają na dopasowanie poziomów jasności i czerni do każdej indywidualnej sceny.

Podstawowy format HDR10 oczywiście sprawi, że kolory będą żywsze, efekty świetlne — oślepiające, a czerń znacznie głębsza. Jednak Dolby Vision sprawi, że koloryści (czyli osoby zajmujące się korekcją barw) będą mogli dopasować te ustawienia do każdej sceny z osobna.

W HDR10 będą natomiast skazani na jedno ustawienie, które w ramach kompromisu musi wyważyć poziomy jasności/czerni i kolorów dla wszystkich scen na raz.

Dolby Vision — telewizory i inny sprzęt obsługujący technologię

Przy okazji Dolby Vision, warto zaznaczyć, że trzeba jednocześnie posiadać:

a) telewizor bądź inne urządzenie* z ekranem, które obsługuje Dolby Vision

b) dostęp do serwisu z filmami/serialami na żądanie takiego, jak: Netflix, Amazon Prime Video

Jeśli chcemy użyć dodatkowych urządzeń podpiętych pod telewizor, to oprócz tego, że nasz TV i serwis VOD musi obsługiwać Dolby Vision, także nasza przystawka musi być z tym zgodna. Nasza lista wymogów rozszerzy się wtedy o:

c) odtwarzacz 4K Ultra HD Blu-ray** z obsługą Dolby Vision

d) przystawkę do telewizora, taką jak Apple TV 4K, Google Chromecast Ultra, czy Nvidia Shield TV, która przepuszcza sygnał z Dolby Vision

e) konsolę Xbox One S lub Xbox One X (obsługującą Dolby Vision w aplikacjach VOD)

Przypisy * Dolby Vision obsługują także wybrane modele MacBook Pro, iPhone, iPad oraz laptopów z Windows 10 (monitory dla PC z Dolby Vision to rzadkość, ale także istnieją).

** Niestety Xbox One S i Xbox One X mają odtwarzacz 4K Blu-ray, ale nie obsługuje on Dolby Vision

Marki telewizorów, które obsługują Dolby Vision

Nie każdy producent decyduje się na obsługę Dolby Vision. Jednak większość z nich tę technologię wspiera*.

Przypisy * Jest jedna jedna stałość: każdy telewizor typu OLED wyświetla Dolby Vision

Marki, u których większość telewizorów z całej oferty na rok 2020 obsługuje Dolby Vision to:

Philips

Od 2020 roku także spora część telewizorów marki TCL obsługuje Dolby Vision. Technologię tę możemy znaleźć także w niektórych modelach marki Toshiba.

Dolby Vision: filmy, seriale — gdzie je znaleźć?

Dostępnymi w Polsce serwisami z filmami i serialami w Dolby Vision są:

Rakuten TV

Oprócz tego Dolby Vision jest dostępny na płytach z filmami w formacie 4K Ultra HD Blu-ray. Na takich nośnikach zresztą możemy liczyć na najlepszą jakość.

Chcę obejrzeć film z Dolby Vision, ale nie mam takiego TV — co się stanie?

Jeśli nie posiadasz telewizora z Dolby Vision (bo taki będzie najczęstszy przypadek), a chciałeś obejrzeć coś w tym formacie, Twój odbiornik po prostu zaoferuje Ci automatycznie wersję filmu/serialu/programu w HDR10.

O tym, czym się głównie różni HDR10 od Dolby Vision pisaliśmy już powyżej.

Źródło: Gadżetomania