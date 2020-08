Dysk SSD do laptopa - jaki kupić? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę

Dysk SSD a HDD — jakie różnice i korzyści?

Dyski SSD w porównaniu do dysków talerzowych (HDD) oferują o wiele szybszy dostęp do danych rozłożonych na całej przestrzeni dysku. W związku z tym sprawdzają się więc idealnie do instalacji na nich systemów operacyjnych i aplikacji.

Użytkownicy oczekujący od komputera dużej responsywności i niemal natychmiastowego ładowania się aplikacji powinni zainwestować, więc nie tylko w dysk SSD, lecz również wybrać model o najlepszych parametrach prędkości — zarówno odczytu, jak i zapisu danych.

O ile w przypadku ładowania multimediów, czy plików biurowych czas dostępu do danych może nie być kluczowy (tutaj przede wszystkim liczy się duża ilość miejsca na dane), o tyle gracze na pewno mogą docenić instalacje gier na tego typu nośniku.

Dysk SSD do laptopa — jaki kupić?

Jeżeli interesujemy się zakupem dysku SSD do laptopa, to przede wszystkim powinniśmy sprawdzić:

czy posiadane przez nas urządzenie posiada dostępne wolne miejsce na dodatkowy dysk;

czy w ogóle posiada możliwość wymiany dysku na inny.

Jeśli nie wiemy, czy nasz komputer posiada dostępne wolne połączenie dodatkowego dysku — najszybszą drogą do sprawdzenia tego będzie rozkręcenie klapy urządzenia. Jeśli jednak nie chcemy ryzykować ewentualnym uszkodzeniem sprzętu, możemy udać się w tym celu do specjalistycznego punktu lub sprawdzić tę informację w sieci po numerze modelu posiadanego laptopa.

Jeżeli nasz laptop posiada dostępne wolne połączenie na dysk wewnętrzny, należy sprawdzić jakiego rodzaju jest to standard. Tego typu informacje zwykle możemy sprawdzić w udostępnionej przez producenta sprzętu specyfikacji technicznej naszego modelu laptopa:

w instrukcji załączonej do urządzenia;

dostępnej na stronie internetowej producenta.

Dyski SSD wewnętrzne do laptopa

Starsze komputery wyposażone będą jedynie w porty SATA drugiej lub trzeciej generacji. Są one w zupełności dostateczne, jeśli nasz komputer nie posiada nowszego rodzaju połączeń. Wtedy możemy wybrać jeden z wielu dostępnych na rynku dysków SSD montowanych za pomocą połączenia SATA, które oferują stosunkowo dobry współczynnik ceny do pojemności danych.

Wymiana tradycyjnego dysku HDD na SSD nawet w starszych laptopach spowoduje zauważalny wzrost responsywności sprzętu i przedłuży jego żywotność.Jeśli nasz komputer posiada nowsze połączenie dyskowe typu M.2, należy sprawdzić wielkość dysku, jaki możemy w takim urządzeniu zamontować. Dyski M.2 dostępne są zwykle w 3 rozmiarach długości — przed zakupem tego typu dysku SSD warto sprawdzić, czy dany model będzie można po prostu fizycznie w naszym laptopie zamontować.

Posiadają różnego rodzaju standardy wsparcia dla nowszych interfejsów — najlepiej więc wybrać taki dysk, który oferuje wsparcie dla standardu wykorzystywanego przez nasz komputer, by móc zaoferować najlepszą kompatybilności i najlepszą prędkość przesyłania danych.

Dyski SSD zewnętrzne do laptopa

Komputery typu ultrabook, jak na przykład nowe modele Macbooków, czy urządzenia z linii Microsoft Surface, w ogóle nie posiadają możliwości wymiany dostępnego dysku SSD na inny, o większej pojemności.

W tego typu komputerach zwykle pamięć wewnętrzna montowana jest bezpośrednio na płycie głównej komputera i nie ma możliwości jej wymiany ani dodania dodatkowego dysku wewnętrznego. Jeśli chcemy dodać do takich urządzeń dodatkową przestrzeń na dane, to możemy zdecydować się na zewnętrzny dysk SSD.

Zewnętrzne dyski SSD obecnie dostępne na rynku wspierają wiele różnych standardów — chcąc wybrać najlepsze możliwe rozwiązanie, warto sprawdzić jakie porty do podłączenia posiada nasz sprzęt — standardowe USB typu A, czy może USB typu C. Drugie z tych portów może nawet wspierać urządzenia ze standardem USB 3.1 drugiej generacji oferujące najwyższą prędkość transferu danych.

Dysk SSD — cena a jakość

Decydując się na zakup dysku SSD do laptopa, powinniśmy zwracać zarówno na wiele technologicznych jak i jakościowych czynników. W przypadku dysków SSD jeden model od drugiego może nie tylko różnić się wydajnością i pojemnością, lecz również żywotnością.

Użytkownicy, którzy liczą na długotrwałość danego modelu dysku, powinni wybierać raczej te droższe modele, często wykonane w innym, trwalszym procesie technologicznym, niż tańsze odpowiedniki o podobnych parametrach szybkości zapisu i odczytu danych.

Firma produkująca dany model również ma znaczenie, lecz z uwagi na to, że często w dyskach od kilku różnych producentów, kryją się układy o jednego dostawcy, warto czytać opinie w sieci — zwłaszcza jeśli decydujemy się na droższy model, który kupujemy z myślą o zastosowaniu na wiele lat.

