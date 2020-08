Ekspres do kawy z młynkiem - jaki wybrać? Podpowiadamy

Ekspres do kawy z młynkiem — jaki wybrać, aby we własnym domu poczuć się jak w ulubionej kawiarni? Jeszcze kilkanaście lat temu, królowymi kuchennych szafek w polskich domach były kawa mielona i rozpuszczalna. Wystarczyły dwie łyżeczki wymieszane z gorącą wodą, aby rozkoszować się smakiem ulubionego napoju. Chociaż wspomniane produkty nadal mają wielu zwolenników, nasi rodacy coraz częściej decydują się na zakup urządzeń, które sprawią, że filiżanka gorącej kawy będzie smaczniejsza i bardziej aromatyczna.

Wielu z nas nie wyobraża sobie udanego poranku bez małej czarnej, popołudnia bez cappuccino czy też spotkania ze znajomymi nieudekorowanego latte macchiato. Te oraz wiele innych napojów dodających do naszego życia energii i rozkoszy, zamówimy dziś w każdej kawiarni — zarówno w tych stylizowanych na południowowłoskie, jak i w popularnych sieciówkach. A co, jeśli pewnego dnia postanowimy przenieść kawiarniani klimat do naszych czterech kątów? Nic bardziej prostego.

Nie musimy być wykwalifikowanymi baristami, aby przygotowywać znakomitą kawę dla siebie i naszych znajomych. Współczesny rynek oferuje dziś całą gamę urządzeń, które sprawią, że w ciągu zaledwie kilku sekund sporządzimy wszystkie rodzaje uwielbianych przez nas gorących napojów. Zanim spróbujemy każdego z nich, sprawdźmy, na co zwrócić szczególną uwagę podczas zakupu odpowiedniego sprzętu.

Ekspres do kawy z młynkiem — małe Włochy w naszym salonie

Ekspresy do kawy różnią się między sobą ze względu na sposób przygotowywania napoju. Najprościej możemy podzielić je na urządzenia przelewowe i ciśnieniowe. Jeśli chcemy, aby po naszej kuchni i salonie rozprzestrzenił się aromat prawdziwie włoskiej kawy, a jej smak niewiele różnił się od tej przyrządzanej przez profesjonalnych baristów - zdecydowanie sięgnijmy po te drugie.

Ekspresy ciśnieniowe możemy podzielić na:

Kawiarki

Ekspresy kolbowe

Kapsułkowe

Automatyczne

My postanowiliśmy poświęcić dziś chwilę tym ostatnim, czyli ekspresom automatycznym. Większość tego typu urządzeń posiada wbudowany młynek, dzięki któremu ziarna kawy mielone są bezpośrednio przed przygotowaniem napoju.

To rozwiązanie, na które decydują się najbardziej wymagający konsumenci. Sprzęt tego typu nie należy do najtańszych, jednak większość osób po jego zakupie zgodnie stwierdza, że jest wart swojej ceny. Prostota w obsłudze w połączeniu z najwyższą jakością przygotowywanej kawy sprawiają, że kto raz przyrządzi sobie kawę w takim ekspresie, nie będzie chciał spróbować już żadnej innej.

Choć dla przeważającej liczby miłośników kawy, ekspresy automatyczne z wbudowanym młynkiem składają się wyłącznie z zalet, trzeba przyznać, że urządzenia posiadają też swoje minusy. Do największych z nich należą bez wątpienia spore rozmiary oraz regularne czynności konserwacyjne.

Ekspres do kawy z młynkiem. Mielenie udarowe czy żarnowe? Cenne wskazówki

O wysokiej jakości przyrządzanego napoju świadczy przede wszystkim świeżo mielone ziarno, dlatego zdecydowanie najlepszym wyborem będzie zakup ekspresu automatycznego z wbudowanym młynkiem. Warto zaopatrzyć się także w model z filtrem do wody oraz regulacją, które pozwolą wybrać wszystkie najistotniejsze parametry parzonej kawy.

Te niezwykle przydatne urządzenia możemy podzielić pod względem techniki działania. Ekspresy wyposażone w młynek udarowy posiadają dwa ostrza, które są odpowiedzialne za cięcie ziaren kawy. Im ich działanie będzie dłuższe, tym ziarna będą drobniej zmielone. Tego typu sprzęt jest trochę tańszy, jednak proces przygotowywania napoju posiada swoje wady. Najważniejszą z nich jest fakt, iż podczas cięcia ziaren ekspres nagrzewa się, co sprawia, że aromat i smak naszej kawy może utracić lekko na jakości.

Lepszy oraz praktyczniejszym rozwiązaniem będzie więc postawienie na młynek żarnowy. Takie narzędzie nie tnie ziaren kawy, tylko je rozgniata. W przeciwieństwie do powyższego, w trakcie tego procesu nie jest generowana wysoka temperatura, nie powinien więc on wpłynąć na pogorszenie smaku i zapachu naszego ulubionego napoju.

Tego typu młynki tworzone są z różnych surowców. Do najpopularniejszych z nich należą: stal i ceramika. Te drugie są trochę mniej wytrzymałe, jednak pracują zdecydowanie ciszej. Młynki stalowe cechują się z kolei niezwykle trwałym wykonaniem, jednak ich działanie może być dla wielu zbyt głośne.

Ekspres do kawy z młynkiem — jaki wybrać? Podpowiadamy

Poniżej podpowiadamy, na co zwrócić szczególną uwagę podczas zakupu automatycznego ekspresu do kawy z młynkiem. To właśnie te parametry mają kluczowy wpływ na sposób działania urządzenia i jakość przyrządzanej kawy:

Moc - zdecydowanie jeden z najważniejszych elementów. Im jest ona wyższa, tym nasza kawa będzie przygotowywana szybciej.

- zdecydowanie jeden z najważniejszych elementów. Im jest ona wyższa, tym nasza kawa będzie przygotowywana szybciej. Pojemność - chodzi zarówno o zbiornik na kawę, jak i wodę. Jeżeli pijemy kawę rzadko, nie musimy inwestować w urządzenie z dużymi pojemnikami. Jeśli jednak przyrządzamy ją regularnie dla siebie oraz pozostałych domowników, warto zaopatrzyć się w ekspres z większymi zbiornikami.

- chodzi zarówno o zbiornik na kawę, jak i wodę. Jeżeli pijemy kawę rzadko, nie musimy inwestować w urządzenie z dużymi pojemnikami. Jeśli jednak przyrządzamy ją regularnie dla siebie oraz pozostałych domowników, warto zaopatrzyć się w ekspres z większymi zbiornikami. Filtr do wody - jego obecność wpłynie na lepszy smak kawy, a także na skuteczną ochroną elementów grzewczych przed powstaniem kamienia.

- jego obecność wpłynie na lepszy smak kawy, a także na skuteczną ochroną elementów grzewczych przed powstaniem kamienia. Generowane ciśnienie - jeśli wynosi ono mniej niż 4 bary, mamy do czynienia z urządzeniami niskociśnieniowymi, które charakteryzują się dosyć długim procesem przyrządzania kawy. Szybsze przygotowanie naszych ulubionych napojów zagwarantuje ekspres wysokociśnieniowy (modele o ciśnieniu większym niż 9 barów).

- jeśli wynosi ono mniej niż 4 bary, mamy do czynienia z urządzeniami niskociśnieniowymi, które charakteryzują się dosyć długim procesem przyrządzania kawy. Szybsze przygotowanie naszych ulubionych napojów zagwarantuje ekspres wysokociśnieniowy (modele o ciśnieniu większym niż 9 barów). Mechanizmy regulacyjne - najnowsze modele wyposażone są w specjalne panele, dzięki którym możemy dostosować parametry przyrządzanej kawy. Wśród nich wymieniamy m.in.: stopień zmielenia ziaren, ilość i moc kawy, temperatura wody.

- najnowsze modele wyposażone są w specjalne panele, dzięki którym możemy dostosować parametry przyrządzanej kawy. Wśród nich wymieniamy m.in.: stopień zmielenia ziaren, ilość i moc kawy, temperatura wody. Dodatkowe funkcje - do najbardziej popularnych należy przede wszystkim spieniacz mleka. Może on działać automatycznie, jak i występować w postaci metalowej duszy. Poza tym warto zainwestować w ekspres mający możliwość podwójnego zaparzania i mielenia oraz automatycznego czyszczenia. Ta ostatnia sprawia, że fusy są usuwane automatycznie, dzięki czemu możemy zarządzać jedynie okresowe czyszczenie aparatu. Polega ono między innymi na płukaniu przewodów oraz odkamienianiu elementów grzewczych.

Ekspres do kawy z młynkiem — jaki wybrać? Proponowane modele

Najtańsze automatyczne ekspresy do kawy kupimy nawet za kilkaset złotych. Jeśli jednak chcemy nabyć urządzenie, posiadające wszystkie wymienione wyżej parametry, a także cenimy sobie wygodę i wysoką jakość przyrządzanej kawy, musimy przygotować się na koszt rzędu nawet kilku tysięcy złotych.

Wśród najbardziej uznanych producentów ekspresów warto wymienić m.in.: Saeco, Phillips, Bosch, Siemens, De’Longi oraz Lelit. Przed dokonaniem zakupu warto zapoznać się z opiniami na temat danego sprzętu.

Poniżej prezentujemy kilka modeli, które cieszą się zarówno sporą popularnością, jak i dobrą opinią wśród użytkowników:

Jura D6 Piano Black — ok. 3 000 złotych

Delonghi Dinamica ECAM — ok. 2 000 złotych

Philips LatteGo EP2231/40 — ok. 1 750 złotych

Nivona CafeRomatica 520 — ok. 1 600 złotych

Saeco PicoBaristo Deluxe SM5560/10 - ok. 2 800 złotych

