Te telewizory wykorzystają w pełni możliwości PS5 i Xbox Series X (lista)

Nowa generacja konsol to nowe możliwości. Oto najważniejsze funkcje telewizorów

Nowy standard HDMI 2.1 otwiera niespotykane dotąd możliwości. Wykorzystają je zarówno Xbox Series X|S, jak i PlayStation 5.

Najważniejsze z nich to:

Obsługa 4K przy 120 FPS

AMD FreeSync

Automatyczny Tryb Gry

HDMI eARC

Jaki wpływ te funkcje mają na obraz, dźwięk i gry oraz jak je wzbogacają opisaliśmy bardzo wyczerpująco tutaj. Część z nich istniała już wcześniej (i obsługiwały je wcześniejsze konsole Microsoftu, Xbox One X i S), ale teraz są standardem HDMI 2.1.

Telewizory gotowe na PS5/Xbox Series X – pełne wsparcie HDMI 2.1

Spośród modeli odbiorników 4K i 8K, które weszły do Polski do sprzedaży w 2020 r., jedynie trzech producentów oferuje pełne wsparcie HDMI 2.1: LG, Samsung oraz Sony. Co firmy te od siebie różni to liczba telewizorów z tym standardem w ich ofercie — Sony sprzedaje na 2020 r. wyłącznie jeden taki model, podczas gdy Samsung i LG mają ich zdecydowanie więcej.

Ponadto LG i Sony oferują więcej złącz HDMI 2.1 (4 vs 1 u Samsunga), aczkolwiek nie jest to problemem, jeśli planujemy zakup wyłącznie jednej konsoli nowej generacji.

Telewizory 4K/8K z 2020 i 2019 r. z pełnym wsparciem HDMI 2.1 i jego funkcji Model 4K/120 Hz Variable Refresh Rate (VRR) Aut. Tryb Gry HDMI eARC Liczba portów HDMI 2.1 LG OLED BX TAK AMD FreeSync TAK TAK 2 LG OLED CX TAK AMD FreeSync TAK TAK 4 LG OLED GX TAK AMD FreeSync TAK TAK 4 LG OLED WX TAK AMD FreeSync TAK TAK 4 LG OLED RX TAK AMD FreeSync TAK TAK 4 LG OLED ZX (8K) TAK AMD FreeSync TAK TAK 4 LG NANO99 (8K) TAK AMD FreeSync TAK TAK 4 LG NANO97 (8K) TAK AMD FreeSync TAK TAK 4 LG NANO95 TAK AMD FreeSync TAK TAK 4 LG NANO91 TAK AMD FreeSync TAK TAK 4 LG NANO90 TAK AMD FreeSync TAK TAK 4 LG NANO86 TAK AMD FreeSync TAK TAK 2 SAMSUNG QLED Q950TS (8K) TAK AMD FreeSync TAK TAK 1 SAMSUNG QLED Q900TS (8K) TAK AMD FreeSync TAK TAK 1 SAMSUNG QLED Q800T (8K) TAK AMD FreeSync TAK TAK 1 SAMSUNG QLED Q95T TAK AMD FreeSync TAK TAK 1 SAMSUNG QLED Q90T TAK AMD FreeSync TAK TAK 1 SAMSUNG QLED Q80T (55'' i większe) TAK AMD FreeSync TAK TAK 1 SAMSUNG QLED Q70T (55'' i większe) TAK AMD FreeSync TAK TAK 1 SAMSUNG THE FRAME 2020 TAK AMD FreeSync TAK TAK 1 SONY XH90 TAK TAK (nie sprecyzowano) TAK TAK 4

Telewizory częściowo gotowe na PS5/Xbox Series X – niepełne wsparcie HDMI 2.1

Jeśli chodzi o telewizory na 2020 r. innych producentów niż LG, Samsung i Sony – Panasonic oraz Philips nie oferują fizycznych portów HDMI 2.1. Znajdziemy w nich natomiast złącza HDMI 2.0, ale z wybranymi funkcjami standardu HDMI 2.1 W przypadku OLED-ów Panasonica z 2020 r. będzie to Automatyczny Tryb Gry oraz HDMI eARC. Jeśli zaś chodzi o Philips OLED z 2020 r., będzie to wyłącznie Automatyczny Tryb Gry. Firma TCL oferuje zaś jeden model z trzema portami HDMI 2.1, który wspiera większość (ale nie wszystkie) funkcji tego standardu.

Czytaj też: Co to HDMI ARC/eARC i czemu warto z tego korzystać

Posiadacze, albo ludzie myślący o nabyciu któregoś telewizora z serii LG OLED z 2019 roku (np. B9, C9, czy E9) mogą być natomiast spokojni o zabezpieczenie się na przyszłość – zapewnią one praktycznie wszystkie najnowsze rozwiązania (z małym wyjątkiem). Telewizory te nie obsłużą jedynie technologii AMD FreeSync dla konsol, oferując zamiast tego rozwiązanie Nvidia G-Sync dla PC.

Nie jest to jednak aż tak duża strata, gdyż FreeSync działa jedynie w określonych warunkach, tj. przy spadkach płynności, a póki co producenci konsol, Sony i Microsoft — zapowiadają niesamowity skok płynności dzięki procesorom AMD Ryzen o architekturze Zen 2 najnowszej generacji.

Telewizory 4K/8K z 2020 i 2019 r. z niepełnym wsparciem HDMI 2.1 i jego funkcji Model 4K/120 Hz Variable Refresh Rate (VRR) Aut. Tryb Gry HDMI eARC Liczba portów HDMI 2.1 LG OLED B9 TAK NVIDIA G-Sync TAK TAK 4 LG OLED C9 TAK NVIDIA G-Sync TAK TAK 4 LG OLED E9 TAK NVIDIA G-Sync TAK TAK 4 LG OLED W9 TAK NIE TAK TAK 4 LG OLED Z9(8K) TAK NIE TAK TAK 4 PANASONIC OLED HZ2000 NIE NIE TAK TAK - PANASONIC OLED HZ1500 NIE NIE TAK TAK - PANASONIC OLED HZ1000 NIE NIE TAK TAK - PANASONIC OLED HZ980 NIE NIE TAK TAK - PHILIPS OLED 935 NIE NIE TAK NIE - PHILIPS OLED 865 NIE NIE TAK NIE - PHILIPS OLED 855 NIE NIE TAK NIE - PHILIPS OLED 805 NIE NIE TAK NIE - SONY ZH8 (8K) TAK NIE NIE TAK 1 SONY ZG9 (8K) TAK NIE NIE TAK 1 TCL QLED X915 (8K) NIE TAK (nie sprecyzowano) TAK TAK 3

Źródło: Gadżetomania