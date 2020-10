Sonos Move: ekstraklasa przenośnych głośników (test)

Firma Sonos to taka specyficzna nisza wśród produktów audio. Słyną one z funkcjonalności serwera domowego do muzyki z zerowymi opóźnieniami, wykonaniem, a także ergonomią użytku, jak również stawiają na minimalistyczne, ale stylowe zarazem wzornictwo.

Sonos Move to bezprzewodowy głośnik z opcją ładowania indukcyjnego, obsługujący Bluetooth oraz Wi-Fi (preferowane rozwiązanie ze względu na lepszą jakość dźwięku). Jak z innymi sprzętami tej firmy, widać od samego początku, że producent chce zrobić na nas wrażenie – samym wykonaniem opakowania, a także stylowym pokrowcem. A dalej jest… no właśnie, jak?

Przenośność nie oznacza mizernego dźwięku

Po bardzo krótkim i szybkim procesie ustawienia głośnika (wystarczy aplikacja i sparowanie z nią sprzętu), jest już gotowy do działania. Muszę przyznać, że jak na swoje gabaryty, Move od razu zmiótł mnie jakością odtwarzanego dźwięku.

W sensie od razu zauroczyło mnie, jak głębokie są tu basy, a brzmienie "estradowe" z zadziwiająco dużą ilością głębi. To praktycznie jakość recenzowanego przeze mnie wcześniej Sonos Arc, czyli wysokiej klasy soundbara – jedynie w mniejszej obudowie i na nieco mniejszą skalę.

Sonos Move potrafi więc dostarczyć dźwięku z powodzeniem wypełniającego cały pokój. Bez problemu również zagłuszy nawet odkurzacz na najwyższych obrotach (71 db).

Bas dostarczany przez głośnik jest niezwykle soczysty, czego dowodem jest choćby to, jak sobie radzi z tytułowym utworem Run The Jewels z ich pierwszej płyty, który jeszcze nigdy w moich uszach nie brzmiał tak bombastycznie (z wyjątkiem soundbara Sonos Arc przy użyciu subwoofera firmy).

Jednocześnie niskie rejestry nie przytłumiają średnich i wysokich. Wszystkie tony mają tutaj dla siebie miejsce w bardzo organicznym brzmieniu. Dodatkowo Move wyjątkowo świetnie uwydatnia dynamikę utworów, które brzmią tak żywo jak tylko się da to wydobyć ze sprzętu użytku domowego.

Mobilność, wzornictwo i dotykowy panel

Sonos Move ma wymiary 240 x 160 x 126 mm (wysokość / szerokość / głębokość) i waży 3 kilogramy. Nie jest to waga piórkowa i na pewno na rynku jest wiele głośników, które są lżejsze, ale za to wysokiej klasy przetwornikom dźwięku i swojej konstrukcji zapewnia on bezkompromisową wydajność.

Plusem za to jest wyprofilowanie uchwytu. Dzięki temu, o ile nie chcielibyśmy zbyt długo Move'a przenosić, bo swoje waży, to jednak w kwestii ergonomii uchwytu, jest to proces wygodny.

Wielkim plusem Move'a jest jego wodoodporność z certyfikatem IPX56. W praktyce oznacza to, że spokojnie można go położyć w łazience. Robiłem tak codziennie przez cały miesiąc testów i absolutnie nie było żadnego problemu.

Sam głośnik jest również tak wyprofilowany, że umożliwia odpływ wody. Warto zaznaczyć, że przy IPX56 mówimy tutaj wyłącznie o odporności wyłącznie na rozpryski wody, czy też umiarkowany deszcz, a nie zanurzeniu w wodzie.

Głównym sposobem interakcji z głośnikiem jest aplikacja mobilna Sonos S2 na Androida i iOS-a, ale urządzenie posiada również dotykowy panel umożliwiający:

Pauzę/wznowienie odtwarzania

Przyciszenie

Pogłośnienie

Cofnięcie do poprzedniego utworu (przeciągnięcie palca z prawej do lewej)

Przeskoczenie do następnego utworu (przeciągnięcie palca z prawej do lewej)

Samo wznawianie odtwarzania działa natychmiastowo i szybciej niż w jakimkolwiek produkcie tego typu, a to ze względu na to, że ustawiając głośnik Sonos przez aplikację jednocześnie tworzymy osobny serwer domowy, co jest właśnie gwarantem zerowych opóźnień.

Move posiada mikrofon, który służy do obsługi asystentów głosowych (niestety nie w Polsce, choć możemy sparować Move'a osobno ze swoim telefonem), ale i do dynamicznej kalibracji swojego brzmienia, czyli tzw. system Trueplay. Zestaw mikrofonów wychwytuje dźwięki otoczenia i jest w stanie – jeśli zdecydujemy się na użycie Trueplay – dostosować brzmienie pod warunki akustyczne pomieszczenia, w którym go umieściliśmy.

Jeśli zaś chodzi o ładowanie – do Move dołączona jest stacja dokująca zapewniająca ładowanie indukcyjne (lub USB-C jeśli tak preferujemy). Sam sprzęt reklamowany jest jako zapewniający około 11 godzin ciągłego odsłuchu muzyki, przy czym u mnie wyniosło to ok. 10:20 h. Ładowanie nominalnie powinno trwać od 0 do 100 proc. około 3 godzin, przy czym u mnie wyniosło to poniżej 2 i pół godziny.

Aplikacja Sonos S2, czyli główny sposób kontroli Move'a

W zasadzie, jeśli korzystaliście z jakiegokolwiek produktu Sonos, to obsługa Move'a jest zbliżona. Potrzebujemy więc aplikacji mobilnej (zarówno dostępnej na iPhone'y i iPady, jak i Androida), aby ustawić i sparować głośnik, a następnie możemy go nią kontrolować.

Tak jak wspominałem już wcześniej, wszystkie produkty Sonos tworzą własny serwer domowy, więc jeśli już ustawimy coś w aplikacji, to niekoniecznie musimy sterować głośnikiem tylko przez telefon. Wszystkie nasze połączone aplikacje po prostu będzie można kontrolować wewnątrz Sonos S2 – i zrobimy to szybciej z tego poziomu niż w tychże aplikacjach!

Jeśli sparowaliśmy np. Spotify, to przeskakiwanie utworów będzie działało z panelu dotykowego, albo i nawet z komputera. Plusem aplikacji Sonos S2 jest to, że możemy podłączyć tam nieskończoną ilość kompatybilnych aplikacji do muzyki – nie tylko jedną.

To może być przydatne, jeśli wpadają do nas goście i każdy chciałby posłuchać czegoś od siebie. Oprócz tego Sonos Move dysponuje integracją z TuneIn Radio, a więc można bez problemu korzystać z tysięcy radiostacji z całego świata. Ważną częścią jego funkcjonalności jest również zgodność z AirPlay 2, a więc ukłon w stronę posiadaczy iPhone'ów.

Największą zaletą aplikacji Sonos S2 jest to, że nie ma tutaj absolutnie żadnych opóźnień w kontrolowaniu. Nawet jak przeskakujemy z głośności od 0 do 100 proc. w tę i z powrotem – zrobimy to szybciej niż bezpośrednio w aplikacji Spotify.

Sonos S2 pozwala także na kalibrację brzmienia, tak ręczną, jak i automatyczną (opisywany wyżej TruePlay). Sprzęt można także sparować z każdym urządzeniem z rodziny Sonos, przy czym głośnik ten nie będzie mógł odtwarzać dźwięku z filmów (jedynie z muzyki).

Sonos Move — czy warto?

Nie da się ukryć, że Move przy swojej cenie 1600 zł jest jednym z najdroższych produktów w tej kategorii. Jednak z drugiej strony, bez wątpienia oferuje też zdecydowanie więcej niż konkurencja. Ja osobiście tym sprzętem się bardzo zauroczyłem – zarówno brzmieniem, jak i wygodą i szybkością użytkowania.

Jest to imponujące urządzenie w swojej klasie, ale również dla specyficznego typu odbiorcy. Jeśli jednak chcecie najlepszej jakości dźwięku, ale jednakowo mocno liczy się dla was przenośność i kompatybilność mobilna – będzie to sprzęt dla was.

Plusy: Najlepsze w swojej klasie brzmienie

Prostota i wygoda użytkowania

Szybkość działania

Mnogość integracji z innymi aplikacjami do muzyki

Piękne wzornictwo, dobra ergonomia wykonania

Częściowa wodoodporność Minusy: Cena

Brak obsługi kodeka aptX dla Bluetooth

Większa waga niż u konkurencji

