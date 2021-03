Zakładają w Polsce fotowoltaikę. Teraz się chwalą: wyprzedziliśmy Teslę

Chociaż Elon Musk również posiada firmę zajmującą się energią solarną, ale w tym przypadku powodem do dumy nie są użyte technologie czy dominacja na rynku, a… środek płatności. A jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi bitcoina.