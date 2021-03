Za mandat zapłacą… wzrokiem. Polska technologia daje coraz większe możliwości

O usłudze PayEye już wspominaliśmy. Projekt ciągle się rozwija i imponować musi fakt, że wzrokowa metoda płatności dodawana jest w kolejnych miejscach. Po sklepach, restauracjach , stoku narciarskimczy aquaparku przyszedł czas na… Biuro Obsługi Pasażera MPK Wrocław.

Dzięki temu wzrok pozwoli kupić bilet miesięczny lub opłacić mandat. Oczywiście najlepiej by było, gdyby pasażerów na gapę we Wrocławiu zabrakło, ale jeśli ktoś chciał "zaoszczędzić", to będzie mógł spłacić swoje występki rewolucyjną metodą.

— Wszelkie badania wskazują, że tęczówka jest najbezpieczniejszą biometryczną metodą identyfikacji — uważa Krystian Kulczycki, prezes startupu odpowiedzialnego za usługę PayEye.

Płatności wzrokiem. Jak to działa? Wystarczy się zarejestrować na stronie www.payeye.com i zasilić darmowe konto. Podczas pierwszej wizyty w aquaparku zostanie utworzony wzorzec biometryczny (payeye kod), który będzie wykorzystywany do bezpiecznych płatności. Korzystanie z konta, jak i transakcje dokonane tęczówką oka są bezpłatne.

Taka płatność jest bezpieczna, ale przede wszystkim wygodna, ponieważ nie trzeba mieć przy sobie portfela ani nawet telefonu. W sytuacjach awaryjnych można więc się uratować i dokonać transakcji — a liczba miejsc, które wspierają płatności okiem, we Wrocławiu wynosi już przeszło 120 lokacji.

Słowo klucz — we Wrocławiu. Poza stolicą Dolnego Śląska i kilku miejscach znajdujących się w bliskiej odległości, PayEye nie występuje. Pozostaje mieć nadzieję, że prędzej czy później usługa zagości również w innych regionach kraju.

Jak nie oko, to co?

Polacy pozwalają płacić okiem, natomiast Amazon chce rozwijać płatności dłonią. Korzystanie z Amazon One wymaga pojawieniu się w jednym z punktów, gdzie można zeskanować dłoń. Następnie należy podać swój numer telefonu oraz numer karty płatniczej. Po pomyślnej rejestracji można korzystać z rozwiązania. Na razie jednak osoby, które korzystają z Amazon One, muszę mieć przy sobie smartfon.