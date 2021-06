Maglev - najszybszy pociąg świata. Najciekawsze ma w środku [Wideo]

W Polsce wciąż są miejsca, gdzie pociąg nie może rozpędzić się więcej niż do 50 km/h. Tymczasem w Chinach testowany jest Maglev HTS, który będzie mógł rozpędzić się nawet do 700 km/h. Do sieci trafiło nagranie prezentujące jego wnętrze.