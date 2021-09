Fotowoltaika. Polacy negatywnie oceniają zmiany w systemie rozliczeń

Wyniki badania przytacza serwis GlobEnergia.pl. Według sondażu agencji Kantar Public, spośród respondentów, którzy nie posiadają jeszcze instalacji fotowoltaicznej, 59 procent wyraża chęć dokonania takiej inwestycji w przyszłości.

8 proc. z nich zamierza zamontować fotowoltaikę jeszcze w tym roku, a 20 proc. – w 2022 r. Serwis GlobEnergia.pl zwraca uwagę, że „zainteresowanie rolą prosumenta wyrażają członkowie wszystkich grup społeczno-demograficznych bez względu na miejsce zamieszkania czy sympatie polityczne”. Jak wynika bowiem z badania, 74 proc. respondentów uważa, że wsparcie rozwoju indywidualnych instalacji fotowoltaicznych jest słusznym rozwiązaniem.

Co ciekawe, 16 proc. mieszkańców budynków jednorodzinnych zadeklarowało, że oprócz instalacji fotowoltaicznych posiadają pompy ciepła. Jednocześnie większość, bo aż 73 proc. respondentów, negatywnie ocenia proponowane przez rząd zmiany w systemie rozliczeń. Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego i prezes Instytutu Ekonomii Środowiska, komentując wyniki tego pytania dla serwisu GlobEnergia.pl ocenił, że ostatnie decyzje rządu mogą zniszczyć zaufanie ludzi do bardzo ważnego mechanizmu wsparcia.

(…) tymi zapowiedziami o likwidacji atrakcyjnego systemu rozliczeń rząd uderza głównie w mniej majętne gospodarstwa domowe. Mówię tu o osobach, które z różnych powodów odkładały decyzje o inwestycji, ze względów finansowych, ale chcieli zainwestować w fotowoltaikę w przyszłości – powiedział ekspert.

Branża fotowoltaiczna rozwija się w naszym kraju w bardzo szybkim tempie. Szacuje się, że liczba prosumentów w Polsce sięga obecnie ok. 600 tysięcy, a do końca b.r. może ona wzrosnąć nawet do miliona.

Źródło: Globenergia.pl