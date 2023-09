65 mln zł na zakup inteligentnych liczników. Podpisano umowę

Jak czytamy na stronie NFOŚiGW, środki przeznaczone operatorowi sieci dystrybucyjnej mają wystarczyć na zakup blisko 470 tys. sztuk liczników zdalnego odczytu i ponad 23 tys. modemów. Przekazane spółce Energa Operator środki pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego, a projekt ma zostać zakończony do końca września 2024 r.

- W prowadzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działaniach na rzecz ekorozwoju Polski skupiamy się na poprawie jakości życia Polaków, a temu w dużej mierze służy finansowe wspieranie projektów zmierzających do rozwoju inteligentnej infrastruktury energetycznej i polepszenia stanu powietrza. Zdalny pomiar to jeden z ważnych elementów transformacji energetycznej - mówi Sławomir Mazurek, wiceprezes NFOŚiGW.

- Liczniki zdalnego odczytu , zwane też inteligentnymi, poza zdalnym pomiarem w czasie rzeczywistym, eliminującym ryzyko ewentualnych błędów odczytowych, pozwalają m.in. na bieżące monitorowanie i lepsze zarządzanie zużyciem energii. Dzisiejsza umowa to solidne wsparcie elektroenergetyki, bo blisko 65 mln złotych trafi do spółki Energa Operator. Dzięki tej umowie ograniczona zostanie emisja szkodliwych pyłów, a także zaoszczędzona energia elektryczna - dodaje.

Harmonogram wymiany inteligentnych liczników zakłada, że do końca 2023 r. trafią one do 15 proc. odbiorców. W 2025 r. korzystać z nich powinno już 25 proc. odbiorców. Na koniec 2027 r. powinno posiadać je 65 proc. odbiorców, a na koniec 2028 r. - 80 proc. odbiorców. W 2030 r. wszyscy odbiorcy powinni korzystać z inteligentnych liczników energii elektrycznej.