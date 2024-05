AI utrwala stereotypy? Ten eksperyment to potwierdza

Jednak nie brakuje obaw dotyczących stosowania tych narzędzi. Ostatnio nawet Warren Buffet wyraził swoje zaniepokojenie, porównując AI do broni jądrowej. Do tych obaw doszły również kwestie przypadkowego utrwalania stereotypów przez AI, co może prowadzić do dyskryminacji i kreowania negatywnego wizerunku.