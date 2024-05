Android TV 14 z nowościami. Energooszczędna opcja i nowe funkcje

Dziś nasze telewizory coraz rzadziej służą do oglądania telewizji w domu. Stały się one raczej ekranami multimedialnymi, pełnymi aplikacji i możliwości łączności bezprzewodowej. Najnowsze smart TV to prawie komputery z dużymi ekranami. Wkrótce mogą stać się jeszcze lepsze dzięki nowemu oprogramowaniu od Google. Nowa wersja Android TV opiera się na Androidzie 14. Jakie funkcje wprowadza?