Badanie serca podczas zakupów. Wózki sklepowe z funkcją EKG

Fundamentem pomysłu, aby wózek sklepowy pomagał w diagnozowaniu chorób serca, jest specjalnie przeprojektowany uchwyt. Zamiast niego w wózku umieszczono urządzenie o nazwie MyDiagnostick. To uproszczony sprzęt do EKG, działający wówczas, gdy ręce osoby prowadzącej wózek są położone na uchwycie, gdzie zamontowano metalowe elektrody.

Zespół z LJMU proponował skorzystanie ze zmodyfikowanego wózka klientom jednego z dużych sklepów, dzięki czemu w krótkim czasie zdołał przebadać grupę 2155 osób. Zalecano, aby trzymać dłonie na uchwycie przez co najmniej 60 sekund. W tym czasie MyDiagnostick rejestrował pracę serca , sygnalizując zakończenie pomiaru zielonym światłem.

Badanie przeprowadzone w sklepie wskazało do dalszej diagnostyki grupę 220 osób. 115 z nich wykluczono z grupy ryzyka po badaniu przez kardiologa, ale u 59 uczestników rozpoznano migotanie przedsionków, z czego 39 osób nie miało wcześniejszej diagnozy.

"To badanie pokazuje potencjał przeprowadzania masowej kontroli zdrowia bez zakłócania codziennych zajęć" – podsumowuje autor eksperymentu, Ian Jones. "Prawie dwie trzecie kupujących, do których się zwróciliśmy, chętnie skorzystało z wózka, a większość z tych, którzy odmówili, raczej się spieszyła, niż faktycznie obawiała się kontroli zdrowia. To pokazuje, że koncepcja jest akceptowalna dla większości ludzi i warta przetestowania w większej skali."