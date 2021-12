Blackout w Polsce. RCB radzi, jak przygotować się na brak prądu

Termin blackout używany jest do opisania rozległych awarii sieci energetycznych, których skutkami są wyłączenia prądu na dużej przestrzeni. Rządy Austrii czy Niemiec już jakiś czas temu wydały oświadczenia , w których sugerowały, jak obywatele powinni przygotować się na taką sytuację. Austria poszła nawet o krok dalej i przygotowała specjalny spot, w którym uświadamia wagę problemu, a służby i urzędy zostały przeszkolone na ewentualność braku prądu.

Pierwsze kroki w tym kierunku poczyniły już także inne kraje Zachodnie, jak choćby Włochy, Hiszpania czy Szwajcaria. W Polsce tematu do tej pory unikano, sugerując, że nie powinien on nas dotknąć. Mimo to Urząd Regulacji Energetyki informował, że polskie elektrownie mają problemy z zaopatrzeniem w węgiel.