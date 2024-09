Bociany już w Afryce. Jak dokładnie przebiegała trasa ich lotu?

Bociany to jedne z najbardziej rozpoznawalnych ptaków migrujących, które każdego roku wyruszają w daleką podróż z Europy do Afryki. Ich wędrówka jest nie tylko imponująca pod względem długości, ale także pełna wyzwań. Dzięki nadajnikom GPS możemy dziś precyzyjnie śledzić ich ruchy i dowiedzieć się, jak wygląda trasa , którą pokonują. Przykładem jest bocian Kuba, którego wędrówka została dokładnie zarejestrowana – od startu w Polsce aż po dotarcie na afrykańskie wybrzeża.

Bociany, znane ze swoich corocznych migracji, wyruszyły w podróż na południe pod koniec sierpnia. Trasa bocianów do Afryki jest długa i wymagająca, ale dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak nadajniki GPS, możemy dokładnie śledzić ich ruchy . Przykładem jest bocian Kuba z Przygodzic, który opuścił swoje gniazdo w Wielkopolsce 29 sierpnia 2024 r. Pierwszego dnia pokonał odcinek do województwa łódzkiego, a następnie przemieścił się na wschód, docierając na Podkarpacie.

Podczas dalszej podróży Kuba przeleciał przez Ukrainę, Rumunię i Bułgarię, pokonując setki kilometrów dziennie . Ważnym momentem w migracji było przekroczenie cieśniny Bosfor, które oznaczało opuszczenie Europy i wkroczenie na terytorium Azji. Następnie trasa prowadziła przez Izrael aż do Egiptu . Przekroczenie Zatoki Sueskiej zakończyło jego podróż do Afryki.

Bociany migrujące do Afryki muszą pokonać imponujący dystans, wynoszący nawet kilka tysięcy kilometrów. W przypadku bociana Kuby, który został wyposażony w nadajnik GPS, znamy dokładną trasę jego lotu. Kuba w ciągu dwóch tygodni przeleciał z Polski do Afryki, pokonując około 6000 kilometrów. Pierwsze 189 km przebył w Polsce, przelatując z województwa łódzkiego do podkarpackiego. Następnie trasa prowadziła przez Ukrainę, gdzie pokonał kolejne setki kilometrów, docierając do Rumunii.