Gdzie znajdował się twój dom 750 mln lat temu? Mapa 3D to sprawdzi

Ziemia, którą znamy dzisiaj, to efekt milionów lat ewolucji i ciągłych zmian geograficznych. Kontynenty przesuwały się, powstawały i zanikały oceany, a życie na planecie przechodziło przez kolejne etapy rozwoju. Czy kiedykolwiek myślałeś, jak wyglądał teren , na którym stoi Twój dom, na przykład 750 milionów lat temu ? Teraz możesz to sprawdzić dzięki nowoczesnej mapie 3D , która pozwala zobaczyć przeszłość naszej planety w fascynujący i interaktywny sposób.

Mapa 3D to fascynujące narzędzie, które pozwala użytkownikom na swoistą podróż w czasie . Dzięki niej możemy zobaczyć, jak Ziemia wyglądała setki milionów lat temu, zanim pojawiły się współczesne kontynenty i dzisiejsza flora oraz fauna. Twórca mapy, Ian Webster, stworzył ją, opierając się na olbrzymiej ilości danych dotyczących paleogeografii i dinozaurów, co czyni ją jedną z najbardziej wiarygodnych wizualizacji przeszłości naszej planety.

Aby skorzystać z możliwości, jakie oferuje mapa 3D, wystarczy odwiedzić stronę internetową stworzoną przez Iana Webstera. Narzędzie to działa online, co oznacza, że dostęp do niego mamy z dowolnego miejsca na świecie – wystarczy komputer lub smartfon z przeglądarką internetową. Po wejściu na stronę, możemy wpisać współrzędne geograficzne lub nazwę miasta, a mapa automatycznie pokaże, gdzie znajdowało się to miejsce setki milionów lat temu.