Boeing znów z problemami. Stracona pokrywa silnika i lądowanie awaryjne

Z kolei w odniesieniu do awarii, historia Boeingów jest pełna nieprzewidzianych zdarzeń, od awaryjnych lądowań po głośne awarie, co przykuwało uwagę opinii publicznej. Szczególnie niepokojące były rezultaty przeglądu technicznego floty, gdzie aż 37% samolotów miało stwierdzone usterki.

W najnowszym przypadku, choć awaria nie zagrażała bezpośrednio bezpieczeństwu, to pasażerowie i tak mieli powód do zaniepokojenia, gdy pokrywa silnika odłączyła się od maszyny linii SouthWest Airlines. Na tę chwilę trwają dokładne analizy sytuacji, a sprawą zajmuje się FAA, czyli amerykański nadzór lotniczy. Nieustanne zmagania firmy Boeing z problemami technicznymi wciąż trwają, budząc zaniepokojenie u pasażerów. Na trasie z Denver do Houston, już tuż po starcie, pasażerowie zauważyli, jak element maszyny nagle się oddzielił. To nie pierwszy raz, kiedy samoloty tej amerykańskiej marki borykają się z usterkami.