Magazynowanie energii stanie się prostsze. Nowa ciekawa technologia

Co istotne, rozwiązania te mogą być używane nie tylko w przemysłowych magazynach energii, ale również w przyszłości trafić do klientów indywidualnych, co stanowiłoby istotny krok w stronę bardziej zrównoważonego i efektywnego zarządzania energią w domach. Dzięki temu magazynowanie energii może stać się bardziej dostępne i tańsze, co pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów energetycznych.

Baterie metalowo-wodorowe mają ogromny potencjał, by stać się kluczowym rozwiązaniem w obszarze magazynowania energii. W porównaniu do powszechnie stosowanych baterii litowo-jonowych, oferują znacznie większą liczbę cykli ładowania i rozładowywania – nawet do 30 tysięcy cykli, co jest imponującym wynikiem. Dodatkowo, w czasie użytkowania, potrafią zachować ponad 86% pojemności nominalnej, co oznacza mniejsze straty energii i bardziej stabilne działanie.