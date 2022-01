Ceny prądu w Polsce mogą być najwyższe w Unii Europejskiej

Ceny prądu w Polsce niebawem mogą wrócić do poziomu najwyższych w Unii Europejskiej. Tak twierdzi Grzegorz Onimichowski, ekspert Instytutu Obywatelskiego. W rozmowie z agencją Newseria Biznes ocenił on próby obniżania cen energii przez polski rząd. Zdaniem Onimichowskiego, konieczne jest jak najszybsze rozpoczęcie inwestycji w krajową energetykę.

Ekspert Instytutu Obywatelskiego docenia część wprowadzonych ulg podatkowych, które mają chronić odbiorców przed wzrostem cen prądu i gazu. Co do części z nich podchodzi jednak sceptycznie.

- Co do pozostałych (ulg - przyp. red.), jak np. ograniczenie akcyzy na energię elektryczną - która i tak była już bardzo niska i wynosiła 5 zł od megawatogodziny - jestem mocno sceptyczny. Moim zdaniem większe niż zyski wynikające z tej obniżki okażą się jednak koszty w firmach energetycznych, związane np. z przestawieniem systemów informatycznych, z koniecznymi korektami dotyczącymi rachunków. To wydaje się czysto propagandowe działanie.