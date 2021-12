Ceny prądu. Wpływa na nie brak gazu, węgla, wiatru i atomu

Rosnące ceny prądu w Europie to problem poważny. W połączeniu z niskimi temperaturami mogą one doprowadzić do krytycznych sytuacji w wybranych regionach. Według informacji zgromadzonych przez dziennikarzy serwisu Wysokie Napięcie, ceny energii elektrycznej na początek przyszłego roku przekraczają już w Europie 6 tys. zł/MWh. Składa się na to wiele czynników.