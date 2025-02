Cyberoszustwa w natarciu. Jak chronić się przed mailami z groźbami?

Szczególną ostrożność należy zachować przy odbieraniu różnych e-maili i wiadomości. Nigdy nie wchodźmy w przesyłane przez obcych linki ani nie pobierajmy podejrzanych załączników. Jeden z TikTokerów, zajmujący się tematyką bezpieczeństwa, postanowił przestrzec internautów przed e-mailami zawierającymi groźby . Oto, co powinniśmy zrobić, gdy otrzymamy taką niebezpieczną wiadomość.

Według TikTokera, po otrzymaniu e-maila z groźbami, pierwszym krokiem jest zachowanie spokoju. Podkreśla on, że każdy z nas może dostać wiadomość, zawierającą nasze dane osobowe: imię, nazwisko, numer pesel, adres zamieszkania oraz numer telefonu . W dalszej części takiej wiadomości mogą pojawić się groźby lub szantaże, na przykład, że oszuści mają nasze dane i mogą na nas wziąć pożyczki. Mogą również grozić, że ktoś nas odwiedzi, jeśli nie zapłacimy okupu.

To typowy schemat działania. Przestępcy mogą zdobyć dane w wyniku wielu ostatnio ujawnionych wycieków. Otrzymując takiego maila, ważne jest, aby nie daje się ponieść panice. Należy zachować czujność, ale nie realizować żadnych żądań oszustów. Warto zmienić hasła do wszystkich kont, włączyć dwuskładnikowe uwierzytelnianie w poczcie e-mail oraz ewentualnie zastrzec swój numer PESEL. Ważne jest też zgłoszenie takiego oszustwa do CERT Polska - cert@cert.pl, organizacji zajmującej się incydentami związanymi z bezpieczeństwem w sieci. Możemy również poinformować o tym policję.