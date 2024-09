Czeka nas rewolucja w energetyce? Wizja naukowa Tesli ma ponad 100 lat

Nikola Tesla to nazwisko, które kojarzy się z innowacjami wyprzedzającymi swoje czasy . Jednym z jego najambitniejszych projektów była idea bezprzewodowej transmisji energii, która miała zrewolucjonizować świat . Chociaż ponad 100 lat temu brakowało odpowiednich technologii, dziś jego wizja staje się coraz bardziej realna. Dzięki postępom w dziedzinie technologii bezprzewodowej, takie firmy jak Emrod czy Space Power Technologies pracują nad rozwiązaniami, które mogą wprowadzić rewolucję w energetyce na globalną skalę.

Nikola Tesla, jeden z największych wynalazców wszech czasów, już ponad 100 lat temu przewidział możliwość bezprzewodowego przesyłania energii na duże odległości. Jego rewolucja w energetyce opierała się na koncepcji, że energia elektryczna może być przesyłana bez potrzeby używania przewodów. W 1891 roku Tesla zaprezentował światu swoją cewkę, znaną jako Cewka Tesli, która była kluczowym elementem jego wizji. Urządzenie to pozwalało na przesyłanie energii na odległość do 3 km. Pomimo, że projekt Tesli miał ogromny potencjał, technologia tamtych czasów nie była jeszcze wystarczająco rozwinięta, aby wdrożyć to rozwiązanie na szeroką skalę.