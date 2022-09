Apel do premiera. Polacy będą żyć w nieogrzewanych mieszkaniach?

"Tarcza solidarnościowa" ma pomóc Polakom znieść podwyżki cen energii. Rząd ustalił, że limit, do którego ceny energii elektrycznej nie wzrosną, to 2 tys. kWh dla standardowych gospodarstw domowych i 2,6 tys. kWh dla gospodarstw, w których wychowuje się trójka lub więcej dzieci, dla rodzin, w których znajdują się osoby niepełnosprawne oraz dla osób prowadzących gospodarstwo rolne. Wielu Polaków jednak przekracza to zużycie, nawet jeśli mieszkają samotnie w niewielkich mieszkaniach.