Niemcy wybrały fotowoltaikę. Zachęcają do inwestycji

Niemcy chcą rozwijać fotowoltaikę. Tamtejsze władze chcą, by szybko rósł sektor prosumenckich instalacji fotowoltaicznych. Przez zachęcanie do inwestycji w odnawialne źródła energii Niemcy chcą zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne i walczyć ze wzrostem cen energii elektrycznej.

Obecnie w Niemczech moc zainstalowana w fotowoltaice wynosi ok. 59 GW. Celem naszych sąsiadów jest zwiększenie tej wartości do poziomu 215 GW do 2030 r. Jak zauważają dziennikarze serwisu gramwzielone.pl, sprawi to, że udział elektrowni słonecznych w całości produkowanej w Niemczech energii wzrośnie trzykrotnie względem obecnego poziomu i będzie wówczas wynosił ok. 30 proc.