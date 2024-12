Dlaczego warto kupić czujnik czadu? To urządzenie może uratować życie

Tlenek węgla, potocznie nazywany czadem, jest niebezpiecznym gazem, który trudno wyczuć, ponieważ jest bezwonny i bezbarwny. Ten groźny związek chemiczny może łatwo przenikać do płuc, bo nawet niewielka ilość jest lżejsza od powietrza i szybko się z nim miesza . Czad może wydobywać się z różnych urządzeń grzewczych takich jak kominki , kotły, gazowe podgrzewacze wody czy piece węglowe i olejowe. Może też przedostawać się z uszkodzonych kominów.

Pojawienie się czadu to znak niecałkowitego spalania paliwa, najczęściej z powodu braku odpowiedniego dostępu powietrza. Zamiast dwutlenku węgla (CO2) powstaje wówczas tlenek węgla (CO) lub sadza (C).